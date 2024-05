Sinner al Roland Garros, via all'allenamento per capire come sta

PARIGI - Tutto confermato. Jannik Sinner si trova a Parigi e si sta preparando per affrontare il Roland Garros per la quinta volta nella sua carriera. Il tennista azzurro è apparso rilassato e sorridente in Francia. Aveva una tuta con una felpa bianca e i pantaloni neri. Jannik non era solo. Al suo fianco c'era il suo team, con Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Umberto Ferrara in prima fila. Già oggi, a partire dalle ore 12.30, l'altoatesino si allenerà presso il Court Philippe-Chatrier insieme al giapponese Nishikori. Un test utile per capire le sue condizioni.