Sinner, il messaggio social dopo essere diventato numero uno del mondo

Incastri finiti, tempo scaduto, ormai è certo: Jannik Sinner è il numero uno del mondo . Sorpasso su Djokovic effettuato e primato nella classifica Atp, un bel modo di festeggiare l'approdo (il primo della sua carriera) in semifinale del Roland Garros, guadagnata grazie alla vittoria su Dimitrov . Per la prima volta nella storia del tennis un italiano è il più forte di tutti. Traguardo straordinario e storico che Jannik ha festeggiato anche sui social con un messaggio per tutti i tifosi.

Il post di Sinner

"Un giorno speciale per me, la mia prima semifinale Roland Garros e il #1 della classifica mondiale. Grato per questo momento, qualcosa per cui abbiamo lavorato sodo, ma il lavoro non finisce qui, forza!!!". Questo il messaggio pubblicato da Sinner sul suo profilo Instagram che ha raggiunto subito migliaia di commenti e like.

Le reazioni dei vip al traguardo di Sinner

Tra i "mi piace" sotto al post di Sinner spuntano quelli di tanti vip del mondo dello sport e non solo. Da Chiellini e Raspadori a Vlahovic, da Rose Villain ad Alessandro Borghi, in tantissimi hanno lasciato un like. L'attore Leonardo Pieraccioni ha scritto "Super campione!", la Federtennis invece "Grazie, Jannik". C'è invece chi ha commentato solo con una emoji, magari con una corona come il rapper Gemitaiz o con il fuoco come l'ex pilota di MotoGp Marco Melandri.