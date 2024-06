Djokovic si ritira dal Roland Garros, Sinner è numero uno al mondo!

Giornata storica per il tennis e, in assoluto, per lo sport italiano: Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Il tennista azzurro sfrutta il ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros per superarlo nella classifica Atp e apprende la notizia mentre è in campo contro Dimitrov a Parigi .

Sinner, l'orgoglio di un Paese intero

Mai, nella storia, un tennista azzurro era stato numero uno al mondo. Tecnicamente, e ufficialmente, Sinner lo sarà a fine torneo, ma con il ritiro di oggi di Nole è ormai certo: sarà lui, anzi è lui, a guidare la classifica Atp. A 22 anni, non ancora 23, Sinner scrive una pagina indelebile dello sport italiano e lo fa essendo non solo un giocatore eccezionale e un grande campione, con margini di crescita enormi, ma anche un simbolo di professionalità, umiltà e amore per il proprio lavoro. Senza cercare scorciatoie, senza la voglia di voler essere simpatico a tutti i costi (vedi il no a Sanremo dello scorso febbraio), senza l'esigenza di dover affrettare le cose, Sinner si è preso la testa della classifica mondiale con pazienza e sopratutto enorme merito. E questa, per l'Italia tutta, è la notizia più bella.

Sinner nell'Olimpo dello sport

Anche perché Jannik entra di diritto nell'Olimpo dei grandissimi dello sport italiano: mentre Djokovic si ferma, per ora, a 428 settimane da numero uno, il campione azzurro diventa numero uno al mondo mentre si qualifica alla semifinale del Roland Garros. E la sua impresa diventa come quelle di Alberto Tomba, Marcell Jacobs, Valentino Rossi, i campioni del mondo del calcio, quelli olimpici e tutti coloro che hanno regalato emozioni ai tifosi. Emozioni che dureranno per sempre, un po' come il giorno in cui Sinner è diventato numero uno al mondo.