Sinner-Dimitrov diretta Roland Garros: segui la sfida dei quarti LIVE

Continua l'avventura parigina di Jannik Sinner , numero 2 del mondo che sulla terra rossa del Roland Garros va a caccia del suo secondo titolo Slam (dopo gli Australian Open vinti a gennaio) e del sorpasso in vetta al ranking ai danni Nole Djokovic . Il 22enne azzurro sfida oggi (4 gennaio, inizio previsto alle ore 14:55 circa sul 'Court Philippe-Chatrier') il 33enne bulgaro Grigor Dimitrov (n.10 Atp): segui la sfida dei quarti di finale in diretta ...

In questo Roland Garros il numero 2 del mondo Jannik Sinner va a caccia di Novak Djokovic : sulla terra rossa dello Slam di Parigi infatti l'azzurro ha la possibilità di scavalcare il serbo in vetta al ranking Atp . Ecco cosa dicono le quote... (APPROFONDISCI)

Si è concluso il primo match in programma oggi sul 'Court Philippe-Chatrier', dove la statunitense Gauff (n.3 Wta) ha battuto in tre set (4-6, 6-2, 6-3) la tunisina Jabeur (n.9 Wta) qualificandosi così per le semifinali del Roland Garros. Ora è in programma l'altro quarto di finale femminile tra la polacca Swiatek (n.1 Wta) e la ceca Vondrousova (n.9 Wta) , a seguire sarà poi la volta del quarto di finale maschile tra Sinner e Dimitrov .

12:37

Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio femminile

In attesa della sfida tra Sinner e Dimitrov sono già scese in campo stamattina Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno conquistato il pass per i quarti di finale nel doppio femminile superando in due set (6-2, 6-0) la coppia formata dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc.

12:32

Allarme Djokovic: può ritirarsi dal Roland Garros

Djokovic rischia il ritiro al Roland Garros. Ad allarmare i tifosi del serbo sono state le parole da lui stesso pronunciate dopo la sfida vinta al quinto set contro l'argentino Cerundolo, una vera e propria battaglia da cui il numero uno del mondo è uscito acciaccato... (LEGGI TUTTO)

12:24

Non solo Sinner: anche Paolini è nei quarti di finale

Non c'è solo Jannik Sinner a tenere alti i colori dell'Italia al Roland Garros, dove Jasmine Paolini ha centrato nel torneo femminile la qualificazione ai quarti di finale (prima volta per lei in uno Slam)... (APPROFONDISCI)

12:13

Sinner-Dimitrov: precedenti favorevoli a Jannik

Sono quattro i precedenti tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov nel circuito Atp e il bilancio sorride all'altoatesino. A vincere la prima sfida è stato il bulgaro (in tre set nel 2020 agli ottavi degli Internazionali d'Italia), poi a esultare è stato sempre l'azzurro: nel 2023 in due set nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami e sempre l'anno scorso in tre set nei quarti a Pechino, mentre quest'anno Sinner si è imposto in due set nella finale di Miami.

12:01

Sinner-Dimitrov ai quarti del Roland Garros: dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Dimitrov, valida per i quarti di finale del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta tv e in diretta streaming... (TUTTI I DETTAGLI)

Roland Garros, Parigi (Francia)