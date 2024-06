Djokovic non sta bene, potrebbe ritirarsi dal Roland Garros: la frase che allarma i suoi tifosi

"Ho avuto un piccolo fastidio al ginocchio per qualche settimana. Al momento non so se giocherò ai quarti di finale, vedremo". Un campanello d'allarme evidente per Novak Djokovic, non esattamente ottimista in occasione della conferenza stampa posteriore al match con Francisco Cerundolo, valevole per gli ottavi del Roland Garros 2024. Dopo l'ennesima e gloriosa impresa, con un successo in cinque set a seguito di un problema alla zona del ginocchio, il tennista di Belgrado ha esposto dei dubbi sulla sua partecipazione al turno successivo. Djokovic, infatti, ha evidenziato di voler valutare bene le condizioni del suo ginocchio: "Ho chiesto il trattamento del fisioterapista perché sentivo dolore. Ciò ha condizionato il mio gioco, per due set non volevo partecipare a scambi prolungati; mi sono chiesto se fosse il caso di continuare. Ho richiesto degli antidolorifici e ho giocato senza dolore nel quinto set, ma l'effetto dei farmaci non dura per sempre, quindi vedremo. Farò gli esami del caso, non posso dire di più, spero di scendere in campo mercoledì". Match con Casper Ruud a rischio per Djokovic, il quale tenterà ugualmente di rimettersi in sesto, sebbene i suoi tifosi siano in tribolazione.