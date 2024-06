Sinner numero uno dopo il Roland Garros? Ecco cosa dicono le quote

Djokovic soffre ma non cade sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 viene da una complessiva battaglia di 9 ore, tanto è stato necessario per avere ragione di Musetti e Cerundolo negli ultimidue match giocati al Roland Garros . Il Re della classifica Atp non vuole abdicare prima del previsto ma sente il fiato sul collo da parte di Jannik Sinner , certo di diventare numero uno al mondo anche "solo" raggiungendo la finale dello Slam parigino.

Vincente Roland Garros, ecco la prima alternativa ad Alcaraz

Situazione quindi da monitorare in ottica numero 1 al mondo ma anche per quanto riguarda la vittoria del torneo. A tale proposito, i bookmaker al momento vedono sempre favorito Alcaraz, offerto campione a quota 2.55 da Cplay, a 2.50 invece da Eurobet e Sisal. Puntando sul trionfo finale di Sinner invece si può moltiplicare la posta mediamente per 4 volte. Strada in salita per Djokovic visto che la vittoria del 37enne serbo oscilla tra 7 e 9 volte la posta.

Con Sinner più accreditato rispetto a Nole per la vittoria del torneo, è evidente come i bookie diano per certo il passaggio di consegne fra i due: a fine torneo Sinner sarà numero uno al mondo secondo gli operatori.