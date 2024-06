Pietrangeli su Sinner numero uno al mondo: "Peccato solo per una cosa"

"Come vincere alle Olimpiadi"

"Questo risultato è come vincere il titolo olimpico, - prosegue Pietrangeli - adesso è lui l'uomo da battere. Un po' come in quei film con un ricercato, tutti vorranno prenderlo, ma non sarà facile per nessuno. Quanto resterà numero uno? Molto dipenderà dal suo stato fisico, l'anca è una brutta bestia".