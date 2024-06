Roland Garros, c'è anche Francesca Schiavone nel box di Sinner

Schiavone, quanti elogi a Sinner

Francesca Schiavone non ha mai fatto mancare il suo supporto a Sinner. In molte occasioni, la 44enne milanese ha elogiato il numero 2 del mondo e alla vigilia di Parigi aveva indicato l'altoatesino come favorito per la vittoria del torneo: "La pazienza è il segreto di chi vince sulla terra. Servono umiltà e lavoro per tirar fuori questa caratteristica, mantenendo però la propria identità. Sulla terra vince il più intelligente, bisogna dare tutto e risposare tanto. Dico che è Sinner il favorito a Parigi. Con la sua crescita fisica e tattica è riuscito a vincere in modo strategico e intelligente. È maturato, e ora riesce ad allungare gli scambi, muovendo la palla con grande pazienza".