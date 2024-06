Sinner-Moutet diretta, ottavi del Roland Garros: comincia il match, segui LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner torna in campo negli ottavi di finale del Roland Garros . L’azzurro, numero due del mondo e seconda testa di serie del tabellone , sfida Il francese Corentin Moutet , numero 68 del ranking. Il match si gioca sul Court Philippe-Chatrier ed è il quarto in programma (inizio non prima delle 20:15). Segui la diretta della partita.

20:25

Sinner-Moutet, i giocatori fanno il loro ingresso in campo

Ci siamo quasi, Sinner e Moutet fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dello Chatrier. A breve il via all'incontro.

20:20

Dimitrov vince anche il secondo set con Hurkacz

Il bulgaro Dimitrov allunga nei confronti del polacco Hurkacz e, dopo aver vinto 7-6 il primo set, porta a casa anche il secondo per 6-4. Il vincente di questa sfida affronterà ai quarti uno tra Sinner e Moutet.

20:08

Sinner-Moutet, cresce l'attesa sul Philippe Chatrier

Grande atmosfera sugli spalti del Philippe Chatrier, dove cresce l'attesa per il match serale che vedrà protagonisti il nostro Jannik Sinner e l'idolo di casa Corentin Moutet, ultimo francese rimasto in gara nel tabellone maschile. E proprio il caloroso pubblico parigino potrebbe rivelarsi un fattore di cui tener conto.

20:02

Arnaldi senza rimpianti

In conferenza stampa, Matteo Arnaldi reagisce con maturità all'eliminazione dal Roland Garros per mano di Tsitsipas: "C'è solo un po' di rammarico, ma non ho nulla da rimproverarmi. La mia crescita passa anche attraverso partite di questo livello. Ancora non ci sono completamente abituato, ma mi piace giocarle".

19:51

Il programma di lunedì: c'è Djokovic

Quattro incontri in programma anche domani per quanto riguarda il tabellone maschile. Si inizierà con la sfida tra De Minaur e Medvedev, mentre nel pomeriggio toccherà nuovamente a Nole Djokovic, che se la vedrà con Cerundolo, in serata i match tra Fritz e Ruud sul Lenglen e tra Zverev e Rune sullo Chetrier.

19:44

Jasmine Paolini a caccia del primo quarto Slam

Domattina appuntamento alle 11 sul campo Lenglen per Jasmine Paolini, che contro Elina Avanesyan andrà a caccia della prima qualificazione ai quarti di finale di uno Slam.

19:33

Dimitrov vince il primo set con Hurkacz

Nell'unico match attualmente in corso, il bulgaro Dimitrov si è portato a casa il primo set, piegando 7-5 al tiebreak il polacco Hurkacz.

19:30

Alcaraz non lascia scampo ad Auger-Aliassime

In campo maschile, archiviato il successo di Tsitsipas sul nostro Matteo Arnaldi, c'è da segnalare il bel successo di un Alcaraz apparso in netta ripresa, che non ha lasciato scampo ad Auger-Aliassime, sconfitto per 6-3, 6-3, 6-1.

19:25

Femminile, completato il programma odierno

Si sono conclusi tutti i match in programma del torneo femminile e oltre alla Gauff, che ha eliminato la nostra Elisabetta Cocciaretto, passano il turno Vondrousova, che regola Danilovic per 6-4, 6-2, Swiatek, che annienta Potapova con un doppio 6-0, e Jabeur, che con un 6-4 periodico si sbarazza di Tauson.

19:18

La giornata dei nostri: male nel singolare, bene nel doppio

Giornata dai due volti per i nostri tennisti impegnati a Parigi: nei singolari sono arrivati i ko dolorosi, seppur prevedibili, di Arnaldi e Cocciaretto, mentre nel doppio avanzano Bolelli e Vavassori e la coppia Errani-Paolini.

19:02

Sinner numero 1 a Parigi? È ancora possibile

Nonostante l'impresa solamente sfiorata da Musetti contro Djokovic, che avrebbe regalato a Sinner l'aritmetica certezza di ritrovarsi numero 1 del mondo, le possibilità di salire sul gradino più alto del Ranking Atp entro la fine del torneo di Parigi restano intatte. Ecco tutte le combinazioni.

18:55

Il cammino di Moutet

È la seconda volta che Corentin Moutet approda agli ottavi di uno Slam dopo quella agli USOpen del 2022. Il francese, da par suo, ha invece lasciato un solo set a ciascuno dei rivali eliminati, Jarry al debutto, Shevchenko e Ofner.

18:51

Il cammino di Sinner

Percorso netto fino agli ottavi di finale per Jannik Sinner, che non ha ancora concesso un set ai suoi rivali, nell'ordine Eubanks, Gasquet e Kotov, tutti regolati in tre partite.

18:45

Sinner e i precedenti con Moutet

Un'insidia in più per Jannik Sinner proviene dal fatto di non avere riferimenti per la sfida contro Moutet. Tra i due, infatti, non esistono precedenti e quella di Parigi sarà una prima assoluta per entrambi.

18:41

"Cavallo pazzo": chi è Moutet, l'avversario di Sinner

Corentin Moutet, idolo del pubblico di Parigi, appartiene a quella tipologia di tennisti tutti genio e sregolatezza, capaci di tutto e del suo esatto contrario. "Cavallo pazzo", poeta maeledetto, ecco chi è il rivale di Jannik Sinner.

18:33

Sinner sul campo Court Philippe-Chatrier, orario

La sfida tra Sinner e Moutet è in programma nella sessione serale, quindi non inizierà prima delle 20.15. Prima di lui, sul centrale è scesa in campo l'azzurra Cocciaretto, sconfitta da Coco Gauff 6-1, 6-2. Per Jannik sarà un'altra sfida con un giocatore di casa, dopo quella con il francese Gasquet.

18:30

Sinner-Moutet, come seguire la sfida in tv e streaming

L'ottavo di finale del Roland Garros che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Corentin Moutet sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Court 'Philippe-Chatrier', XVI arrondissement (Parigi, Francia)