Sinner in semifinale al Roland Garros: avversario, data, orario e dove vederla in tv

Sinner, i precedenti con Tsitispas e Alcaraz

Jannik e Stefanos si sono affrontati nove volte in carriera, con il classe 1998 di Atene che guida 6-3 nei precedenti. L'ultimo confronto diretto tra i due risale alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo: Tsitispas si impose in tre set (6-4, 3-6, 6-4), vincendo poi il torneo in finale contro il norvegese Ruud. In parità invece i precedenti tra Sinner e Alcaraz con quattro successi per parte.