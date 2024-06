McEnroe, dubbi su Sinner e furia sul Roland Garros: "Hanno superato il limite!"

McEnroe: "Sinner-Alcaraz il nuovo Federer-Nadal"

Poi ancora su Sinner e sulla possibilità in passato di essere il suo allenatore: "A me l’idea piaceva, sarei stato disponibile a viaggiare 10-12 settimane l’anno, non full time. Non se n’è fatto nulla e va bene così. Cahill sta facendo un lavoro fantastico, merita la Hall of Fame come coach. Dopo Agassi, Hewitt e Halep, Jannik è il quarto tennista che porta in vetta. I numeri parlano da soli: Sinner ha scelto il meglio. La rivalità Sinner-Alcaraz? Ne avevamo bisogno, il nuovo Federer-Nadal. Jannik ha rotto il ghiaccio con lo Slam in Australia, Carlos è il mio preferito da vedere: l’elettricità che porta in campo mi dà gioia. Contrasto di caratteri e di stili: pronostico difficilissimo".