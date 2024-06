Programma Roland Garros oggi, Sinner-Alcaraz ed Errani/Paolini per un posto in finale

A Parigi è tempo di semifinali maschili. Nel day 13 del Roland Garros occhi puntati su Jannik Sinner , che nel suo primo match da numero uno del mondo affronterà Carlos Alcaraz . Una sfida affascinante tra il secondo e il terzo favorito del tabellone che aprirà il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier a paritre dalle 14:30. In campo anche il doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia della finale nel confronto con Marta Kostyuk e Elena Gabriela Ruse . Le azzurre saranno impegnate nella terza sfida sul "Simonne Mathieu", non prima delle 13:00.

Sinner-Alcaraz, atto decimo

Quello che andrà in scena sul Centrale di Parigi sarà il decimo confronto diretto tra Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo è avanti 5-4 nei precedenti e ha vinto l'ultimo incrocio: in tre set nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. I due giocatori si sono già affrontati due volte in uno Slam. Entrambe le sfide si sono disputate nel 2022 e agli ottavi di Wimbledon si impose Sinner, mentre nei quarti di finale degli US Open ad avere la meglio fu Alcaraz. In programma oggi anche l'altra semifinale, quella tra Alexander Zverev e Casper Ruud che non inizierà prima delle 17:30.

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER Non prima delle 14:30

Alcaraz [3] - Sinner [2]

Non prima delle 17:30

Ruud [7] - Zverev [4]

COURT SIMONNE-MATHIEU

Non prima delle 12:00