Sinner, visite mediche prima delle Olimpiadi: "La mia carriera è a un bivio"

Sinner: "Sono contento, sono bene. Ora l'Atp Halle"

Le visite mediche del 22enne di Sesto Pusteria sono state effettuate sotto la supervisione della Dottoressa Maria Rosaria Squeo, responsabile dell'area olimpica dell'Istituto: "Sono molto contento", sottolinea Sinner. "Abbiamo svolto le visite mediche, sto bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare: giocherò l'Atp 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l'Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera. Numero 1 del mondo? È una sensazione molto bella, ma quest'anno compirò appena 23 anni: avrò ancora molto lavoro da svolgere. Il mio percorso è appena iniziato".

Sinner: "Obiettivi? Migliorare come tennista e persona"

Al termine delle visite mediche, il numero uno del tennis mondiale ha incontrato l'amico Filippo Tortu, reduce dall'argento nei 200 metri agli Europei di atletica di Roma. Sarà uno degli atleti azzurri con cui condividerà l'esperienza olimpica sulle rive della Senna: "Andare all'Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa, sono molto emozionato", afferma Sinner. "Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri oltre a Filippo e di fare squadra tutti insieme. Obiettivi? Sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona. Nell'immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia".