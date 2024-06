Sinner diretta festa numero uno al mondo: segui tutto da Sesto Pusteria LIVE

Dopo qualche giorno di attesa e l'ufficialità arrivata ieri, Sinner torna a casa da numero uno al mondo . La sua Sesto, agghindata per le grandi occasioni, è pronta a festeggiare lo storico traguardo arrivato nel corso del Roland Garros. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:50

Il sindaco svela: "Ecco cosa c'è scritto nel libro d'oro"

"Sono contentissimo, abbiamo ricevuto il nostro campione qui. Lui è estremamente normale, semplice, Jannik si è presentato proprio così. Proprio come a Indian Wells, lui teneva gli ombrelli alle altre persone. Quando abbiamo bisogno di lui, c'è: davvero un tipo eccezionale. Il libro d'oro firmato da Sinner? All'interno c'è scritto che Jannik, cresciuto a Sesto, è venuto a farci visita da numero uno al mondo". Così il sindaco Thomas Summerer.

14:45

Sinner l’ha fatto ancora: portano l’ombrello e...

Durante la firma del libro d'oro, Sinner si è reso protagonista di un gesto particolare che ha ricordato a tutti un preciso momento di Indian Wells: LEGGI TUTTO

14:35

Sinner: "Felice di aiutare i giovani"

"Mi rende felice poi di poter aiutare questi giovani ragazzini che incontrerò dopo a cullare il sogno che ho avuto anch'io, quello di diventare il numero uno del mondo", ha aggiunto Sinner al termine della breve cerimonia ospitata nel piazzale antistante il Minicipio.

14:28

Kompatscher: "Sinner è speciale"

"Jannik è speciale non solo per come si comporta in campo, ma anche fuori. È sempre un esempio di fair play quando gioca. Vorrei sottolineare anche l'atteggiamento che ha quando perde, sempre rispettoso". Così il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher.

14:21

La battuta di Sinner in italiano

In italiano poi una battuta sulla banda comunale: "È meglio per tutti che non suoni e non canti".

14:20

Sinner, le prime parole

"Sono molto contento di essere qui. Tutta la mia infanzia è qua a Sesto. Di quando ero piccolo ricordo il tempo passato a giocare in paese con gli amici". Queste le prime parole pronunciate (nell'originale in tedesco) da Jannik Sinner dopo aver firmato il libro d'oro del comune di Sesto. Presenti tra gli altri il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il presidente della Fitp Angelo Binaghi.

14:10

Sinner ha firmato il libro d'oro

Sinner ha firmato il libro d'oro, simbolo della città.

14:04

È arrivato Sinner

Sinner ha fatto la sua trionfale uscita sulla piazza di fronte al Municipio di Sesto, acclamato dalla folla presente.

13:59

Parla la nonna di Sinner

"Sono molto felice", ha detto Emma, nonna paterna di Jannik Sinner, presente alla festa. Tra qualche minuto il numero uno al mondo, in carrozza, farà il suo arrivo al Municipio di Sesto, dove sarà accolto dal sindaco Thomas Summerer e dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatshcer, e firmerà l'albo d'oro del Comune.