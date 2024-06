"Sinner troppo rilassato e Spalletti out": le risposte di Bertolucci sono epiche

Paolo Bertolucci, si sa, non le manda a dire. E non usa giri di parole. Per questo la sua risposta è epica quando un utente insinua il dubbio che Sinner, a Halle, stia giocando persino troppo rilassato e quindi possa commettere qualche leggerenza di troppo. "Cosa pensi del diverso atteggiamento di Sinner in campo. Almeno a me sembra meno ‘robotico’ e più rilassato. Con qualche calo di tensione in più (come conseguenza). Sbaglio?", gli viene chiesto. Bertolucci non lascia adito a dubbi: "Mirino puntato su Wimbledon e Olimpiadi",