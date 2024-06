Spalletti diretta dopo Spagna-Italia: segui la conferenza a Euro 2024 LIVE

È tempo di un primo piccolo bilancio per l'Italia di Luciano Spalletti dopo il ko contro la Spagna a Gelsenkirchen nella seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024 , seguito alla vittoria in rimonta ottenuta al debutto contro l'Albania . E a parlare al termine del match contro le 'Furie Rosse' è proprio il ct degli azzurri (che dovranno ora guadagnarsi il pass per gli ottavi nell'ultimo match del girone contro la Croazia) , chiamato a intervenire ai microfoni delle tv e in conferenza stampa . Segui in diretta le sue dichiarazioni.

23:29

Cristante spiega il ko: "Il problema non è stato fisico"

Se per Spalletti è stata la "brillantezza" il problema principale per la sua Italia nel match di Euro 2024 perso contro la Spagna, per Cristante invece "il problema non è stato fisico, ma che abbiamo visto poco la palla...". Il centrocampista della Roma, entrato nella ripresa e intervenuto ai microfoni di Radio Rai al termine del match, guarda però avanti: "Non è però il caso di demoralizzarci, siamo in corsa per la qualificazione e abbiamo il destino nelle nostre mani. C'è da preparare al meglio la sfida con la Croazia, siamo tutti abituati a giocare ogni tre giorni, sapremo resettare questa partita senza strascichi".

23:25

Cambiaso: "Ecco cosa mi aveva chiesto Spalletti"

"La partita è stata difficile, abbiamo sfidato una grande squadra che si è dimostrata più forte di noi. Spalletti mi ha chiesto di aiutare la squadra nel palleggio, forse non sono riuscito a farlo nel modo giusto, ma ora dobbiamo rimanere tranquilli". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport il laterale azzurro Andrea Cambiaso dopo la sconfitta contro la Spagna nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Ora la Croazia: "Può cambiare tutto - ha concluso l'esterno della Juve -, dobbiamo rimanere tranquilli e recuperare energie per fare una buona partita".

23:22

L'ammissione di Spalletti: "Forse ho sbagliato una cosa..."

Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko dell'Italia contro la Spagna: "Non avevamo recuperato dalle emozioni che determinano queste partite qui - ha detto il ct azzurro -. Abbiamo tentato ma solo nelle intenzioni, loro erano più brillanti e arrivavano sempre prima. Scarichi? Non abbiamo smaltito la pressione legata a partite del genere. Probabilmente ho sbagliato anche io a riproporre gli stessi undici - ha ammesso Spalletti -. Speriamo di tornare noi stessi, da domani si torna al campo per preparare la sfida con la Croazia".

23:19

Morata e l'elogio a Donnarumma: "Una parata incredibile..."

È servito un autogol di Calafiori alla Spagna per battere un'Italia comunque messa sotto sul piano del gioco. Non è riuscito dunque a segnare l'ex juventino Morata, capitano delle 'Furie Rosse': "Rammarico per i gol sbagliati? Qualche errore lo abbiamo commesso, ma la verità è che avete un fuoriclasse come Donnarumma - ha detto ai microfono di Sky -. Su Fabian ha fatto una parata incredibile".

23:15

Donnarumma: "Il destino è nelle nostre mani, con la Croazia..."

Dopo il ko con la Spagna ha parlato anche 'Gigio' Donnarumma, autore di diverse parate decisive: "Abbiamo sbagliato troppi passaggi - ha detto il capitano dell'Italia ai microfoni della Rai -, siamo mancati in qualità mentre loro ne hanno tanta e certi errori li paghi. Ora non dobbiamo fasciarci a testa ma lavorare e andare avanti, il destino è nelle nostre mani e sono sicuro che con la Croazia porteremo a casa il risultato".

23:13

Spalletti: "Volevamo comandare con Jorginho e Barella"

Spalletti si è presentato anche ai microfoni di Sky: "Se non hai la stessa gamba di una squadra del livello della Spagna, con quella velocità, diventa dura - spiega il ct dell'Italia dopo la sconfitta con la Spagna -. Non eravamo ordinati come loro e quando le gambe non vanno e non hai le distanze giuste per accettare la sfida contano poco anche il carattere e la personalità". Ora bisognerà voltare pagina verso la sfida conro la Croazia, decisiva per qualificarsi agli ottavi di Euro 2024: "Come smaltiremo questa sconfitta? Dovremo recuperare ed essere capaci a ragionare in maniera corretta alle cose che sono successe in campo. Forse si poteva fare qualcosa di diverso a livello tattico, ma poi erano troppo più rapidi e reattivi nei tempi di giocata". Il piano di Spalletti non è andato a buon fine: "La scelta era quella di comandare il gioco e tenere la palla con Jorginho e Barella, che è bravo anche a far questo oltre ad andare a sbattersi, ma non ce l'abbiamo fatta".

23:02

Spalletti: "Troppa Spagna, Italia sotto livello"

"Loro sono stati molto più freschi di noi - ha detto Spalletti ai microfoni della Rai, deluso per la prestazione della sua Italia nel match perso contro la Spagna -, noi abbiamo ritardato troppo spesso le letture. La chiave del problema è sempre la stessa, eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, ritornare sui retropassaggi a riguadagnare posizini basse. Stavano meglio di noi e ci hanno creato problemi nelle scelte. Alla fine con quattro giocatori più freschi siamo diventati più intensi, abbiamo guadagnato più palloni alti e abbiamo anche creato le opportunità per pareggiare. Ma loro sono stati troppo più forti di noi".

22:57

