Italia-Albania diretta, segui l’esordio a Euro 2024 degli azzurri di Spalletti LIVE

L' Italia di Spalletti debutta agli Europei contro l' Albania . Un'Italia di giganti e di eroi, è quella che vuole vedere il ct. Gli azzurri scendono in campo da campioni in carica. Questa sfida è la prima del girone di ferro, con Spagna e Croazia . Non si può sbagliare. Il Muro Rosso del Westfalen Stadion a Dortmund fa paura, ma adesso serve coraggio. Segui il prepartita, la sfida e il post in tempo reale con noi.

Classifiche dei gironi

Calendario Euro 2024

19:13

Del Piero, ritorno a Dortmund da brividi: "Che ricordi"

Del Piero torna a Dortmund, a 18 anni da quella vittoria epica con il suo gol alla fine dei supplementari in semifinale ai Mondiali con la Germania: “Germania e Dortmund - dice Alex a Sky Sport 24 - per noi è stata la partita più incredibile come finale, ci stampa sempre un sorriso dentro. Il momento in cui si entra negli spogliatoi, è il momento del finalmente nella testa. Ti togli la giacca e cominci a pensare a metterti quello che vuoi, pantaloncini e maglietta. Cosa serve oggi? Quel pizzico di imprevedibilità e poi combattere contro tutto e tutti. Questo stadio ci evoca grandi ricordi. Lo specchietto dei tifosi nostri è esattamente quello del 2006”.

19:10

Azzurri in campo, accolti dai fischi

Appena arrivati allo stadio gli azzurri sono entrati negli spogliatoi e poi subito in campo, accolti dai fischi dei tanti tifosi albanesi. I pochi italiani fanno partire il coro "Po po po po po po"

19:05

Il pullman della Nazionale entra allo stadio

Il pullman della Nazionale è entrato allo stadio alle 19:05, tra due ali di tifosi, più dell'Albania che dell'Italia. Le immagini del pullman sono state proiettate sui maxichermi del Westfalen Stadion, e si sono sentiti i fischi dei tifosi dell'Albania.

19:00

Occhi puntati su Calafiori

Questa sera occhi sul centrale del Bologna Calafiori, che piace alla Juve. L’ex della Roma ha soltanto due presenze con la Nazionale, nelle amichevoli pre Euro 2024.

18:45

Fermati 50 tifosi italiani con coltelli e bombe carta

Fermo preventivo per circa cinquanta tifosi italiani poco prima di Italia-Albania a Dortmund. Secondo le informazioni di polizia, il gruppo di supporter è stato fermato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. I tifosi sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, come coltelli, bombe carta e passamontagna, saranno trattenuti negli uffici della polizia tedesca, probabilmente per 24 ore, in attesa di valutazione da parte della magistratura.

18:40

I tifosi stanno entrando dentro lo stadio

I tifosi stanno iniziando ad entrare al Westfalen Stadion: per il momento ci sono tanti sostenitori dell'Albania. Sono attesi 40 mila tifosi dell'Albania e diecimila italiani.