Spagna-Croazia diretta Euro 2024: gol di Carvajal, segui la partita di oggi LIVE

19:13

52' - Livakovic salva su Yamal

Livakovic nega la gioia del gol a Yamal con una gran parata sul sinistro piazzato del fenomeno iberico.

19:09

48' - Carvajal resta a terra, nulla di serio

Scontro di gioco tra Carvajal e Kramaric, ha la peggio il difensore del Real Madrid che però riesce a rialzarsi rapidamente dopo l'intervento dello staff medico.

19:07

46' - Si riparte senza cambi

Si riparte senza cambi. Spagna-Croazia 3-0.

19:06

Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Spagna-Croazia

Spagna-Croazia sta per ricominciare. Si riparte dal 3-0 maturato al termine del primo tempo.

19:00

18:54

18:51

Fine primo tempo, Spagna avanti di tre gol

Si va al riposo sul risultato di Spagna-Croazia 3-0. Gol di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal.

18:48

45'+2' - Gol di Carvajal, Spagna-Croazia 3-0

Splendida palla tagliata di Yamal dalla destra, col sinistro, Carvajal sbuca alle spalle della difesa croata e non lascia scampo a Unai Simon nel secondo dei due minuti di recupero concessi dall'arbitro Oliver. Spagna-Croazia 3-0.

18:45

44' - Nico Williams anticipato

Cross di Cuccurella, Livakovic si lancia sui piedi di Nico Williams e lo anticipa.

18:42

41' - Gvardiol vicino al gol

Gvardiol incrocia il sinistro, Simon non ci arriva ma neppure Budimir.

18:41

40' - Fallo di Rodri su Modric

Fallo di Rodri su Modric, ora la Spagna difende con decisione il doppio vantaggio.

18:33

33' - Majer sull'esterno della rete

Altra immediata reazione della Croazia. Brozovic impegna Simon, sul tentativo di tap-in Majer trova solo l'esterno della rete.

18:32

32' - Gol di Fabián Ruiz, Spagna-Croazia 2-0

Assist di Pedri, Fabián Ruiz non lascia scampo a Livakovic: sterzata e sinistro vincente in diagonale. Gran gol. Spagna-Croazia 2-0.

18:31

31' - Ci prova Kovacic

Kovacic ci prova con un tiro dal limite, para Simon.

18:30

29' - Gol di Morata, Spagna-Croazia 1-0

Buco centrale della Croazia punito da un passaggio filtrante di Fabián Ruiz per Morata. Sutalo e Pongracic si lasciano scappare l'attaccante dell'Atletico Madrid, che a tu per tu con Livakovic è freddo e segna. Infilato il portiere in uscita. Spagna in vantaggio. Esulta Morata.

18:26

25' - Fase di stanca

Fase di stanca. Spagna e Croazia giocano a scacchi chiudendo tutte le linee di passaggio agli avversari. Partita bloccata.

18:23

22' - Colpo di testa di Budimir

Primo tiro della Croazia, colpo di testa alto di Budimir: basta per accendere i tifosi croati, che si fanno sentire dagli spalti.

18:18

17' - Cuccurella, fallo su Majer

Cuccurella stende Majer. Sta guadagnando campo la Croazia.

18:16

15' - Yamal prova a farsi vedere

Yamal incespica sul pallone nel tentativo di concludere un doppio passo. Si salva la difesa croata, fallito il tentativo di ripartenza della Spagna.

18:13

12' - Possesso palla a favore della Spagna

Spagna padrona del gioco, feroci il pressing alto per impedire alla Croazia la costruzione dal basso e riconquistare palla.

18:08

7' - Morata ci prova da lontano

Tiro dalla distanza di Morata, conclusione debole, Livakovic si distende sulla sua sinistra e blocca a terra senza difficoltà.

18:06

5' - Pedri perde l'attimo

Pedri perde l'attimo sul passaggio filtrante di Fabián Ruiz, Livakovic fa suo il pallone in uscita bassa.

18:04

3' - Morata anticipato

Morato anticipato da Livakovic. Spagna in attacco.

18:01

1' - Calcio d'inizio, via a Spagna-Croazia

Partiti. Via a Spagna-Croazia.

18:01

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Spagna-Croazia.

17:57

La Marcha Real

La Marcha Real spagnola è ascoltata in maniera solenne dai giocatori della Spagna.

17:56

Inno croato

Inno croato intonato a squarciagola dai tifosi all'Olympiastadion di Berlino.

17:55

Un boato accoglie Spagna e Croazia

Un boato accoglie Spagna e Croazia all'ingresso sul rettangolo di gioco dell'Olympiastadion di Berlino.

17:51

Spagna e Croazia pronte all'ingresso in campo

Spagna e Croazia sono pronte a fare il proprio ingresso in campo. Tensione palpabile nel tunnel degli spogliatoi.

17:50

17:40

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Spagna-Croazia

Terminato il riscaldamento, Spagna e Croazia sono pronte a scendere in campo. Alle 18 il calcio d'inizio della gara valida per la prima giornata del gruppo B di Euro 2024.

17:35

Spagna, Yamal nella storia: il più giovane di sempre agli Europei

A 16 anni e 338 giorni, lo spagnolo Lamine Yamal è il calciatore più giovane a giocare una partita agli Europei. Fonte: Opta.

17:33

17:29

17:28

Modric: "Grande atmosfera, come al Mondiale 2006"

Modric alla Rai: "Ci sarà una grande atmosfera come nel Mondiale del 2006. Vogliamo partire bene per ipotecare il passaggio agli ottavi di finale".

17:24

Spagna-Croazia, le curiosità

Spagna e Croazia si affrontano agli Europei per la quarta edizione consecutiva: è solo la seconda volta che accade, dopo che Spagna e Italia si sono affrontate in quattro tornei consecutivi dal 2008 al 2020 (e si incontreranno per quinta a EURO 2024). La Spagna ha vinto due dei tre incontri precedenti (1-0, fase a gironi 2012; 5-3 dts, ottavi di finale 2020), mentre la Croazia ha vinto l'altro (2-1, fase a gironi 2016). (TUTTE LE CURIOSITÀ PRE PARTITA).

17:21

Prevalenza di tifosi croati all'Olympiastadion

Due terzi dei tifosi all'Olympiastadion di Berlino sono croati. Spettacolare il colpo d'occhio garantito dai colori delle bandiere a scacchi bianchi e rossi.

17:20

Applausi per la Spagna

E applausi anche er la Spagna. Italia spettatrice interessate della prima gara valida per il gruppo B di Euro 2024.

17:16

Croazia in campo per il riscaldamento

I tifosi applaudono la Croazia, in campo per il riscaldamento pre-partita.

17:11

Le formazioni ufficiali di Spagna e Croazia

Spagna-Croazia, le formazioni ufficiali.

SPAGNA (4-3-3): Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. CT: De La Fuente.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Majer, Brozovic; Kramaric, Budimir. CT: Dalic.

17:00

Spagna-Croazia, manca poco all'inizio

Tutto pronto all'Olympiastadion di Berlino, che è pronto a ospitare la prima partita del girone B di Euro 2024 tra Spagna e Croazia: fischio d'inizio alle 18.

Olympiastadion - Berlino