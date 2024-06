Moviola, perché il Var ha annullato il gol alla Croazia contro la Spagna

Al minuto 79' di Spagna-Croazia, prima partita del girone B dell'Italia e terminata 3-0 per gli iberici, l'arbitro Oliver ha assegnato un calcio di rigore alla nazioanle del ct Dalic per un tocco di Rodri su Petkovic. Il giocatore spagnolo tocca con il polpaccio sinistro quello del calciatore croato. Il rigore è giusto ed è corretta anche la scelta di non espellerlo. In area di rigore per mostrare il cartellino rosso per chiara occasione da rete ci deve essere una spinta o una trattenuta: in questo caso era solo un fallo basso.