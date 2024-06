Caressa e la frase sull'inno spagnolo: "Vi dico perché non lo cantano". I social si scatenano

Spagna-Italia, la frase di Caressa scatena i social

Cantato a squarciagola dai tanti italiani presenti a Gelsenkirchen e dagli azzurri di Spalletti quello di Mameli, celebrato innvece in silenzio dai propri sostenitori (compreso l'attuale sovrano Felipe VI presente in tribuna) e dalle 'Furie Rosse' quello spagnolo. Un silenzio che su Sky il telecronista Fabio Caressa ha voluto spiegare: "Non lo cantano l'inno spagnolo perché non ha testo". Una precisazione giusta, poiché la 'Marcha Real' è uno dei rari casi di inno nazionale senza un testo ufficiale (scelta fatta perché in passato ogni re ne modificavano le parole), ma che ha scatenato le ironie sui social dove c'è chi lo ringrazia per aver "finalmente svelato il millenario mistero. Da oggi vivo meglio".

