Sinner diretta Halle, Musetti in semifinale al Queen's: segui il tennis LIVE

HALLE (GERMANIA) - Sinner è di nuovo protagonista al torneo di Halle nei quarti di finale contro il tedesco Struff . Dopo la vittoria negli ottavi in tre set contro Marozsan , Jannik si gioca l'accesso in semifinale. Al Queen's invece Musetti batte Harris in due set (6-3, 7-5) e passa in semifinale: segui tutto il tennis in diretta .

17:52

Sinner-Struff 3-2 (1-0)

Sinner alza i giri del motore, recupera da 30-0 e vince il game.

17:48

Sinner-Struff 2-2 (1-0)

Con quattro ace in un game Struff rimona, annulla palla break e tiene il servizio dopo i vantaggi.

17:43

Sinner-Struff 2-1 (1-0)

Con il dritto e il nastro Sinner porta a casa il turno di servizio.

17:39

Sinner-Struff 1-1 (1-0)

Struff, a fatica, tiene il servizio grazie soprattutto a uno dei suoi migliori fondamentali ovvero il servizio.

17:36

Sinner-Struff 1-0 (1-0)

Sinner riparte da dove ha lasciato, vincendo il game in avvio di secondo set.

17:31

Sinner-Struff 6-2: Jannik vince il primo set

Nessun imprevisto, Sinner vince il primo set nonostante la buona prova offerta da Struff, che però incassa il 6-2 del numero uno al mondo.

17:25

Sinner-Struff 5-2

Un Sinner concentrato non lascia scampo a Struff e si porta sul 5-2. Ora il ttedesco, con palle nuove, cercherà di allungare il set.

17:20

Sinner-Struff 4-2

Struff salva tre palle break e porta il game, molto lungo, ai vantaggi, ma non basta: Sinner strappa il servizio e allunga sul 4-2.

17:13

Sinner-Struff 3-2

Al riposo sul 3-2 Sinner, che tiene il servizio.

17:11

Sinner-Struff 2-2

Struff senza timore, risponde molto bene alla qualità di Sinner. Ancora equilibrio.

17:04

Sinner-Struff 1-1

Gara cominciata in equilibrio. Sinner prova già a spingere e a prendere campo.

16:58

Musetti: "Questa vittoria mi commuove"

Musetti nel post gara: "Sono un po' commosso ora perché è stato un anno duro per me, molte cose sono cambiate e altre non sono state buone, non ci sono stati tanti momenti positivi. Sono orgoglioso di me, abbiamo faticato, però in una carriera ci sono i momenti in cui soffri, devi solo trovare um modo. Questa gara è molto significativa per me".

16:56

Sinner in campo per il riscaldamento

Ecco Sinner, è iniziato il riscaldamento ad Halle.

16:51

Musetti-Harris 7-5: Lorenzo vince e va in semifinale!

Musetti non sbaglia e chiude 7-5 il secondo set conquistando la vittoria e il passaggio in semifinale.

16:46

Musetti-Harris 6-5 (1-0)

Break di Musetti nel momento clou del match: 6-5 su Harris, e ora Lorenzo serve per la vittoria.

16:45

Zverev batte Fils: tra poco Sinner

Zverev vince il terz set contro Fils 6-4 e vola in semifinale ad Halle. Adesso è il turno di Sinner, tra poco in campo.

16:43

Musetti-Harris 5-5 (1-0)

Ancora equilibrio al Queen's tra Musetti e Harris. Musetti prova a strappare il servizio...

16:17

Musetti-Harris 2-3 (1-0)

Dopo dieci minuti di game la spunta Harris, che tiene - soffrendo - il servizio.

16:15

Fils-Zverev, set decisivo. Poi entra Sinner

Fils e Zverev si giocano tutto nel terzo set, decisivo. Dopo di loro toccherà a Sinner.

16:05

Musetti-Harris 2-2 (1-0)

Nessun problema anche per Musetti al servizio, nuovo equilbrio.

16:02

Musetti-Harris 1-2 (1-0)

Harris ha iniziato molto bene questo secondo set. L'inglese non trema nel suo turno di battuta e tiene il vantaggio.

15:57

Musetti-Harris 1-1 (1-0). Attesa Sinner

Musetti risponde subito, 1-1. Intanto è finito il secondo set tra Fils e Zverev (7-6, 6-3): Sinner attende.

15:54

Musetti-Harris 0-1 (1-0)

Comincia il secondo set: Harris tiene il servizio, 1-0.

15:48

Musetti-Harris 6-3: primo set a Lorenzo

Musetti perfetto, si prende il primo set vincendo 6-3 in 38 minuti.

15:44

Musetti-Harris 5-3

Ok Harris al servizio, ora Musetti può vincere il game al servizio.

15:41

Musetti-Harris 5-2

Musetti tiene il turno di battuta a zero e si porta sul 5-2. Ora Harris serve per rimanere nel match.

15:38

Musetti-Harris 4-2

Molto fluido, Harris sfrutta bene le sue doti fisiche, su tutte l'altezza (1,93m) e chiude il game.

15:34

Musetti-Harris 4-1

Musetti ce la fa! Salva due palle del contro-break e riesce a tenere il servizio in un game soffertissimo.

15:33

Musetti-Harris 3-1: game lunghissimo...

Ancora sul 3-1, il quinto game non trova un vincitore. Per ora è il più lungo della partita.

15:22

Musetti-Harris 3-1

Harris smaltisce la tensione dell'inizio e muove il punteggio, tenendo il turno di battuta.

15:19

Musetti-Harris 3-0

A zero il turno di battuta, Musetti consolida il vantaggio in questo avvio perfetto di match.

15:17

Musetti-Harris 2-0

Arriva il break di Musetti che strappa il servizio a Harris e allunga sul 2-0.

15:12

Musetti-Harris 1-0

Musetti porta a casa il primo game della partita senza problemi.

15:09

Inizia Musetti-Harris

Via al match di Musetti, che parte al servizio.

15:07

Musetti, riscaldamento iniziato

Musetti sta ultimando il riscaldamento sull'erba del Queen's. Tra pochissimi minuti si parte.

15:00

A che ora giocano Sinner e Musetti

Tra poco Sinner e Musetti in campo. Il match di Jannik contro Struff è in programma dopo la sfida tra Fils e Zverev, che sono al secondo set. Atteso tra pochi minuti invece Musetti, avversario di Harris.