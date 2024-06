Sinner in semifinale ad Halle: avversario, quando gioca e dove vederlo in tv

Jannik Sinner disputerà la semifinale dell' Atp 500 di Halle 2024 , avendo superato Jan-Lennard Struff all'altezza dei quarti di finale del torneo. Successo tramite il risultato di 6-2, (1)6-7, 7-6(3) dell'azzurro, il quale ha vinto il terzo incontro in tre set sull'erba tedesca dopo le affermazioni in altrettanti parziali contro Tallon Griekspoor e Fabian Marozsan. Il numero uno al mondo sta completando il rodaggio sui prati in vista di Wimbledon: ai Championships, Sinner dovrà difendere una semifinale e dunque servirà un percorso straordinario come lo è stato nel 2023. Nel frattempo, Jannik può godersi il penultimo atto raggiunto in quel di Halle, con la possibilità di ottenere un biglietto per la finale del torneo che è stato per diverso tempo caratterizzato dai trionfi di Roger Federer.

Sinner in semifinale, chi sarà l'avversario

Il numero uno al mondo, Sinner, sfiderà uno tra Christopher Eubanks e Zhizhen Zhang al penultimo atto del torneo di Halle. Lo statunitense è particolarmente a suo agio sull'erba, come dimostrano i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2023 e il trionfo a Maiorca nello stesso anno; il cinese, invece, rivale proprio dell'americano ai quarti, è generalmente performante sul veloce. Due avversari di livello, ma Sinner partirà con i favori del pronostico a priori.

Sinner in semifinale, quando si gioca

Il match di Sinner in semifinale è in programma sabato 22 giugno come secondo match sulla Owl Arena, il Campo Centrale di Halle; l'evento inizierà al termine della partita tra Hubert Hurkacz e Alexander Zverev, i quali scenderanno in campo in apertura di programma alle ore 13.00. A prescindere dalla durata della prima semifinale, la sfida con Sinner protagonista non avrà inizio prima delle ore 15.00.

Sinner in semifinale, dove vederla in tv

Il confronto tra l'azzurro Sinner e uno tra Zhang e Eubanks, valevole come semifinale del Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle, sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Tennis HD, oppure in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

I precedenti tra Sinner e i potenziali rivali

Sinner e Eubanks si sono sfidati in due occasioni nel circuito maggiore, entrambe le volte a livello Slam: agli Us Open del 2022, l'azzurro è riuscito a prevalere con il risultato di 6-4, 7-6, 6-2, mentre al Roland Garros 2024 il punteggio è stato più eloquente e senza tie-break, ossia 6-3, 6-3, 6-4. Il numero uno al mondo non ha invece mai affrontato Zhang, seppur sia stato suo compagno di doppio in passato.

Atp Halle, il montepremi

PRIMO TURNO – € 17.595 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 32.990 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 61.800 (100 punti)

SEMIFINALE – € 120.960 (200 punti)

FINALISTA – € 226.945 (330 punti)

VINCITORE – € 421.790 (500 punti)