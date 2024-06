Sinner e Berrettini diretta, torneo di Halle: segui gli italiani LIVE

Jannik Sinner e Matteo Berrettini tornano in campo all' Atp 500 di Halle . Gli azzurri, vittoriosi al debutto, saranno impegnati nel secondo turno: il numero uno del mondo sfiderà l'ungherese Fabian Maroszan , mentre il tennista romano se la vedrà contro l'americano Marcos Giron . Giocheranno entrambi alla OWL Arena, con Sinner in campo prima di Berrettini: segui i match in diretta.

13:20

Sinner-Marozsan: l'unico precedente

Sinner e Marozsan si sono sfidati solo una sola volta. Era il 21 gennaio 2018 e si giocava sul cemento il secondo turno delle qualificazioni dell'ITF Egypt F2 Futures. Il match fu vinto dall'ungherese con lo score di 4-6, 6-2, 6-1. Ma adesso è un’altra storia.

13:05

Hurkacz al secondo set, Sinner aspetta

Il polacco vince il primo set della sua sfida al tie-break contro l'australiano Duckworth: dopo questa sfida sarà il turno di Sinner.

12:55

Sinner-Maroszan: come seguire il match in tv e streaming

Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra Sinner e Maroszan: orario e come seguirla in tv o streaming. LEGGI TUTTO

12:45

Sinner e Berrettini, gli obiettivi

L'obiettivo di questo torneo è di arrivare nell migliori condizioni possibili per competere a Wimbledon. Per l'altoatesino c'è anche una semifinale da confermare per non perdere punti nel ranking.

12:35

Berrettini sfida Giron: avversario a sorpresa

Berrettini invece sfiderà l'americano Marcos Giron, reduce dall'aver sorpreso Andrey Rublev al debutto. L'unico precedente non ha sorriso a Berrettini, sconfitto in quel di Parigi-Bercy nel 2020. Ma si trattava di altre condizioni di gioco (cemento indoor) e soprattutto di un altro Matteo.

12:30

Sinner sfida Maroszan: le qualità dell'avversario

Sulla strada di Sinner c'è l’ungherese Fabian Marozsan, numero 45 del ranking ATP, che nella giornata di lunedì aveva sconfitto Roman Safiullin in tre set. L’ungherese ha un ottimo servizio, grande tempo sulla palla e una buonissima manualità; seppur non sia un fulmine sul campo, può rappresentare una seria insidia per Sinner.

12:25

Sinner e Berrettini: gli orari ad Halle

Questo il programma della giornata ad Halle, con Sinner e Berrettini impegnati alla OWL Arena per i match del secondo turno.

OWL ARENA (Atp Halle)

dalle ore 12.00 - Hurkacz [5] vs Duckworth [Q]

a seguire - Sinner [1] vs Maroszan

a seguire - Berrettini [SE] vs Giron

12:20

Sinner, Berrettini e non solo: il programma della giornata

Tutti gli azzurri impegnati tra Halle e Londra: il programma completo della giornata con gli orari dei match. LEGGI TUTTO

12:15

Halle, Sinner e Berrettini protagonisti di oggi

Protagonisti della giornata saranno Jannik Sinner e Matteo Berrettini, impegnati al secondo turno dell'Atp 500 di Halle 2024. Continua il rodaggio sull'erba, con un pensiero fisso e significativo: arrivare nelle migliori condizioni possibili per competere a Wimbledon.