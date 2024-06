Quanto può guadagnare Sinner a Halle: il montepremi è pazzesco!

Jannik Sinner ha dovuto soffrire più del previsto per vincere la sua prima partita da numero uno del mondo . All'esordio nell' ATP 500 di Halle , il tennista altoatesino si è imposto su Tallon Griekspoor, numero 27 della classifica, con lo score di 6-7(8) 6-3 6-2 dopo essersi trovato ad un passo dalla sconfitta quando ha dovuto annullare tre palle break consecutive che avrebbero permesso all'avversario di allungare anche nel secondo set. La reazione del campione è però arrivata prima che fosse troppo tardi e Jannik ha conquistato un successo importante per iniziare con il piede giusto la sua avventura nel ricchissimo torneo tedesco.

Sinner cerca il primo titolo su erba: quanto può guadagnare

Rimane al momento la semifinale raggiunta lo scorso anno a Wimbledon il miglior risultato di Sinner sull'erba. Nell'edizione 2023 dei Championships, l'azzurro si arrese a Novak Djokovic dopo due brutte uscite tra s'Hertogenbosch, dove venne sconfitto al secondo turno, e lo stesso torneo di Halle, nel quale fu costretto al ritiro dal quarto di finale con Alexander Bublik. L'obiettivo nel 2024 di Sinner è quello di migliorare anche quei risultati andando a caccia del primo trionfo su questa superficie. Un titolo ad Halle porterebbe al numero uno del mondo non solo 500 punti in classifica, ma anche un cospicuo guadagno. In caso di vittoria finale, Sinner incasserebbe infatti 421.790 euro.

ATP Halle, il montepremi

PRIMO TURNO – € 17.595 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 32.990 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 61.800 (100 punti)

SEMIFINALE – € 120.960 (200 punti)

FINALISTA – € 226.945 (330 punti)

VINCITORE – € 421.790 (500 punti)