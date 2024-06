Sinner, Berrettini e non solo: gli italiani in campo oggi tra Halle e Queen's

Jannik Sinner e Matteo Berrettini saranno sotto i riflettori durante il pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno , in quanto impegnati al secondo turno dell' Atp 500 di Halle 2024 . Gli azzurri stanno completando il rodaggio durante lo swing sull'erba, con un pensiero fisso e significativo: arrivare nelle migliori condizioni possibili per competere a Wimbledon, con almeno una semifinale da confermare per l'altoatesino e un dolce ricordo da replicare per il romano. Non soltanto Sinner e Berrettini, però, perché in questa giornata ricca di eventi sportivi c'è spazio anche per altri azzurri; sono in programma un totale di cinque eventi con tennisti italiani protagonisti sui prati europei, tra Halle e Londra.

Sinner, Berrettini e non solo: gli italiani in campo oggi

Jannik Sinner avrà l'onere di guidare il gruppo azzurro di scena oggi tra la Germania e l'Inghilterra, sfidando l'ungherese Fabian Maroszan sull'OWL Arena di Halle. Dopo l'esordio ricco di colpi di scena con Tallon Griekspoor, erbivoro che ha messo in difficoltà il numero uno al mondo, il nativo di San Candido aprirà il programma degli italiani in singolare sul verde durante il primo pomeriggio: evento in programma come secondo match sul Centrale a partire dalle ore 12.00, al termine di Hurkacz-Duckworth. Immediatamente dopo la conclusione del confronto tra Sinner e Maroszan, quest'ultimo magiaro dalle tante soluzioni tattiche nel repertorio, toccherà a Matteo Berrettini fare il suo dovere sull'erba teutonica; il classe '96 sfiderà l'americano Marcos Giron, reduce dall'aver sorpreso Andrey Rublev al debutto. L'unico precedente non ha sorriso a Berrettini, sconfitto in quel di Parigi-Bercy nel 2020, ma si trattava di altre condizioni di gioco (cemento indoor) e soprattutto di un altro Matteo. Infine, di scena Lorenzo Musetti nello scenario londinese: al Queen's, il carrarino sarà impegnato contro Brandon Nakashima sul tardo pomeriggio. L'incontro tra l'italiano e lo statunitense è programmato in chiusura di 'schedule' del Torneo della Regina partendo dalle ore 13.00, dopo Mpetshi Perricard-Harris. Match non semplice per Musetti, galvanizzato però dalla significativa vittoria su Alex De Minaur all'esordio sul prato inglese.

Doppi azzurri e...ibridi in quel di Halle

Simone Bolelli farà coppia con Andrea Vavassori in Germania, come di consueto, in occasione dei quarti di finale del torneo di riferimento. Gli azzurri, dopo aver superato agevolmente la coppia formata da Pedro Martinez Oleksandr Nedovyesov al primo turno, dovranno vedersela con Arthur Fils e Alexander Bublik (dalle ore 12.00 sul Campo 1) per un posto in semifinale: si tratta di una partita assolutamente imprevedibile, considerando il tennis creativo e fuori dagli schemi offerto dal duo franco-kazako. La coppia italiana parte con i favori del pronostico, così come quella ibrida composta dal talento nostrano Jannik Sinner e dall'amico e collega polacco Hubert Hurkacz, opposti agli specialisti Reboul/Doumbia; il confronto si svolgerà come terzo e ultimo evento in programma sul Campo 1, durante il lungo pomeriggio tedesco. Doppio impegno per Jannik, quindi: tra sorrisi e accelerazioni, il numero uno vuole mostrare il suo valore in vista di Wimbledon.

Il programma completo degli azzurri in campo oggi

OWL ARENA (Atp Halle)

dalle ore 12.00 - Hurkacz [1] vs Duckworth [Q]

a seguire - Sinner [1] vs Maroszan

a seguire - Berrettini [SE] vs Giron

COURT 1 (Atp Halle)

dalle ore 12.00 - (1) Bolelli/Vavassori vs Bublik/Fils

a seguire - Frantzen/Jebens vs (2) Krawietz/Puetz

a seguire - Doumbia/Reboul vs Hurkacz/Sinner

CENTRE COURT (Atp Queen's)

dalle ore 13.00 - Tabilo vs Paul [5]

a seguire - Alcaraz [1] vs Draper

a seguire - Mpetshi Perricard [Q] vs Harris [WC]

a seguire - Nakashima [SE] vs Musetti