Sinner e Kalinskaya sposi? La loro risposta in diretta è tutta da ridere

Se, un giorno, vicino o lontano, si sposeranno, forse non lo sanno neppure loro. Ma di sicuro Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sanno come si comunica ed, eventualmente, come si smentisce un gossip: con fermezza, eleganza ma anche con un piccolo di leggerezza. Perché in fondo, con tutto quello che succede nel mondo, non è poi così grave che qualche testata (americana e a seguire tutte le altre) dia per imminente un matrimonio che, invece, imminente non è. Nell'ordine: il primo a smentire le nozze è stato Sinner, 23 anni, che in conferenza stampa a Shanghai, a diretta domanda, prima si è fatto una genuina risata e poi ha detto: "È stata una novità anche per me, a dire il vero (ridendo, ndr). No, non ho chiesto nulla e non è successo nulla. Ho solo letto un po' di dettagli sul fatto che è successo dopo gli US Open, ma sono tutte notizie false". Poi ci ha pensato la compagna, 3 anni in più, a scrivere su Instagram: "Per fare chiarezza: non è vero niente. Grazie per le congratulazioni, ma non c'è niente di vero". A rendere tutto più leggero, e originale, la musica scelta dalla tennista russa: "Single ladies", uno dei più grandi successi di Beyonce.