Sinner sposa Anna Kalinskaya, indiscrezione clamorosa: una frase confermerebbe tutto

"Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano": è questa la clamorosa indiscrezione riportata dal settimanale DiPiù. Secondo alcune fonti il tennista avrebbe chiesto alla fidanzata e collega di sposarlo. Sinner avrebbe chiesto la mano di Anna "alla festa afro organizzata al Chelsea Market di New York dal grande regista di eventi Unik Ernest, cui i due tennisti hanno preso parte, insieme, alla fine degli US Open, il torneo che Sinner ha vinto".

Sinner e Anna Kalinskaya si sposano? Il gossip

"Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono la coppia dell’anno e hanno problemi a ritagliarsi momenti di intimità...", si legge sulla rivista che aggiunge che il tennista, durante la serata, avrebbe sussurrato in inglese ad Anna: "E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?'. Lei, incredula, gli avrebbe risposto: 'Ti direi che lo voglio...'". Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il gossip. I due sono legati dall'inizio del 2024.