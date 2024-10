Sinner diretta Atp Shanghai: Etcheverry perde il secondo set. Tennis LIVE

12:22

Sinner-Etcheverry: 5-2

L'errore di Etcheverry regala il primo punto a Sinner. Ottimo colpo di Sinner che piazza il rovescio al salto. L'argentino conquista il punto. Altro errore di Etcheverry: due palle break per Sinner. Etcheverry annulla la prima palla break. Sinner piazza il break: dopo il cambio dicampo servirà per il match

12:18

Sinner-Etcheverry: 4-2

L'errore con il dritto di Etcheverry regala il primo punto a Sinner. L'argentino non arriva sulla palla corta di Sinner. Finisce sulla rete il dritto dell'italiano. E' lungo il dritto incrociato di Sinner. Ancora un grave errore di Sinner che concede una palla break all'argentino. Esce la risposta di Etcheverry: Sinner annulla la palla break dell'avversario. L'argentino non riesce a replicare dopo un lungo linea velenoso dell'italiano. Errore gratuito di Sinner: parità. Altro errore di Sinner: palla break per Etcheverry. Sinner annulla la palla break: parità. Servizio vincente di Sinner. Altro errore dell'italiano: parità. Sinner sbaglia la volèe a rete: palla break per Etcheverry. Smash vincente di Sinner che annulla la terza palla break dell'argentino. Etcheverry sbaglia il dritto incrociato. Sinner chiude il punto. Un game pazzesco, oltre 11 minuti di gioco per chiudere il sesto gioco del terzo set.

12:05

Sinner-Etcheverry: 3-2

Grave errore di Etcheverry. Grande colpo vincente di Sinner con il dritto. L'argentino trova un colpo vincente sulla riga. Ottimo scambio di Sinner che guadagna due palle break. E' largo il lungo linea di Sinner. E' lungo il pallonetto di Sinner: parità. Vantaggio Etcheverry. Altro errore di Sinner che vanifica due palle break e cede il game all'avversario.

11:59

Sinner-Etcheverry: 3-1

Sinner piazza il dritto vincente. L'italiano va a segno con il servizio. E' lungo il dritto incrociato di Sinner. Ace di Sinner! Attacco vincente di Sinner! L'italiano consolida il break di vantaggio

11:55

Sinner-Etcheverry: 2-1

Etcheverry al servizio. L'argentino perde lo scambio. E' lunga la risposta di Sinner. Ancora un errore di misura dell'argentino. Sinner tira la risposta sulla rete. Grave errore di Etcheverry: palla break per Sinner. Il dritto di Etcheverry termina in corridoio, Sinner piazza il break! (Segui il LIVE)

11:50

Sinner-Etcheverry: 1-1

Sinner al servizio. E' lungo il colpo di Etcheverry. Altro errore dell'argentino. Ottimo colpo di Sinner che prende in contro tempo l'avversario. Servizio vincente di Sinner.

11:47

Sinner-Etcheverry: 0-1

Inizia il terzo set. Etcheverry al servizio. Sinner conquista il punto con un gran lungo linea. Altro errore dell'argentino da fondo campo. Errore clamoroso di Etcheverry: tre palle break per Sinner. L'argentino annulla la prima palla break. Errore grossolano di Sinner che stecca la palla tirando a fondo campo. Altro errore dell'italiano che vanifica tre palle break. Ancora un errore di misura da parte di Sinner. Etcheverry vince il primo game annullando tre palle break a Sinner

11:34

Sinner-Etcheverry: 6-4

Etcheverry sbaglia nello scambio. Ottimo punto conquistato da Sinner che si apre il campo con il servizio e chiude con un dritto incrociato. Ancora un punto per l'italiano: tre set point. L'errore dell'argentino regala a Sinner il secondo set. (Segui il LIVE)

11:30

Sinner-Etcheverry: 5-4

Servizio vincente di Etcheverry. Rovescio vincente dell'argentino. Altro colpo vincente di Etcheverry. Grande rovescio in lungo linea di Sinner. E' lungo il dritto di Sinner, l'argentino tiene il servizio.

11:27

Sinner-Etcheverry: 5-3

Ace di Sinner! Errore con il dritto da parte dell'italiano. Etcheverry continua a giocare con grande aggressività e porta a casa il punto. Sinner piazza un dritto incrociato con un grande angolo. Ottima palla corta di Sinner. Ace di Sinner che vince l'ottavo game e consolida il break di vantaggio.

11:21

Sinner-Etcheverry: 4-3

L'argentino sbaglia la misura. Doppio fallo per Etcheverry: il primo della sua partita. L'argentino piazza un lungo linea imprendibile. Ottimo scambio con Sinner che conquista il punto conquistando due palle break. Errore a rete dell'argentino: Sinner strappa il turno di battuta all'avversario.

11:17

Sinner-Etcheverry: 3-3

Ace di Sinner! Doppio fallo dell'italiano: il primo della partita. Etcheverry sbaglia la misura. Sinner compie un altro errore grossolano. Palla break per Etcheverry. L'argentino piazza il break

11:11

Sinner-Etcheverry: 3-2

L'argentino va a segno. Sinner replica immediatamente. Grave errore da parte di Sinner che soffre oltre modo l'aggressività dell'avversario. E' lungo il dritto dell'argentino. Altro errore per Etcheverry: palla break per Sinner. Grande colpo di Sinner che strappa il servizio all'avversario. (Segui il LIVE)

11:05

Sinner-Etcheverry: 2-2

Sinner conquista il primo punto del game. Errore di misura da parte dell'italiano. Sinner va a segno. Errore di Etcheverry che tira sulla rete. Sinner vince il quarto gam

11:00

Sinner-Etcheverry: 1-2

Smash vincente di Etcheverry. L'argentino infila Sinner con un lungo linea. Errore grossolano di Sinner che apre troppo il dritto. Altro errore per l'italiano che vive un passaggio a vuoto.

10:58

Sinner-Etcheverry: 1-1

Sinner al servizio. Servizio e dritto incrociato a segno per l'italiano. E' lungo il dritto di Etcheverry. Ottima palla corta di Sinner con il rovescio incrociato. Etcheverry trova il punto con un lungo linea. Ace di Sinner che tiene il turno di battuta

10:54

Sinner-Etcheverry: 0-1

Inizia il secondo set, Etcheverry al servizio. Battuta vincente dell'argentino. Altro punto per Etcheverry che si apre il campo con il servizio e chiude con un dritto incrociato. Errore di Etcheverry che continua a essere molto aggressivo negli scambi. Sinner sbaglia la risposta sul servizio dell'avversario. Altro errore di Sinner.

10:49

Sinner-Etcheverry: 6-7

Mini break di Etcheverry. Dritto vincente di Sinner. Sinner difende benissimo, ma l'argentino porta a casa il punto dopo aver condotto lo scambio. Etcheverry conquista un altro punto dopo uno scambio prolungato. Etcheverry gioca il lungo linea andando a segno. L'argentino sbaglia tirando a rete. Sinner forza lo scambio e tira in corridoio. Sinner va a segno con una palla corta. Etcheverry scende a rete e conquista un punto prezioso: 3 set point per l'argentino. Etcheverry vince il primo set dopo aver annullato due set point a Sinner.

10:39

Sinner-Etcheverry: 6-6

Errore di Etcheverry, palla in corridoio. Sinner lo imita tirando il proprio dritto sulla rete. Sinner scende a rete e concretizza lo scambio on un dritto incrociato. Grave errore di Etcheverry: due set point per Sinner. L'errore di Sinner annulla la prima palla del set. Sinner tira sulla rete compiendo un altro errore: parità. Ace di Etcheverry. Servizio e dritto vincente: l'argentino annulla due set point a Sinner e vince il game. Si va al tie break

10:32

Sinner-Etcheverry: 6-5

Sinner, errore con il rovescio incrociato. L'italiano conquista il punto aprendosi il campo con il servizio. Sinner vince lo scambio grazie a un errore di Etcheverry. Ace di Sinner. Altro errore nello scambio dell'argentino. (Segui il LIVE)

10:29

Sinner-Etcheverry: 5-5

Etcheverry al servizio. L'argentino spedisce il rovescio in corridoio. Etcheverry gestisce al meglio lo cambio e va a punto. Etcheverry stecca e regala il punto a Sinner. Servizio vincente dell'argentino. Sinner perde lo scambio tirando il dritto incrociato sulla rete. Servizio vincente di Etcheverry.

10:23

Sinner-Etcheverry: 5-4

Sinner conquista il primo punto. Servizio vincente. Sinner scende a rete e chiude il punto. Ancora un dritto incrociato per Sinner che va di nuovo a segno. Servizio volèe a rete. Sinner vince il nono game

10:20

Sinner-Etcheverry: 4-4

Etcheverry perde lo scambio. L'argentino conquista il primo punto dell'ottavo game. Sinner va a segno. Servizio vincente per Etcheverry. Palla break per Sinner. Etcheverry annulla la palla break. Servizio vincente per l'argentino. Ace di Etcheverry che vince l'ottavo game. (Segui il LIVE)

10:13

Sinner-Etcheverry: 4-3

Sinner al servizio. Tomas Martin Etcheverry aggredisce a rete e porta a casa il punto. Il nastro non aiuta Sinner: il dritto esce in corridoio. Servizio vincente dell'italiano. L'argentino sbaglia la risposta sul servizio di Sinner. Altro errore di Sinner: palla break per l'argentino. Ace di Sinner. Altro ace dell'italiano. L'argentino sbaglia tirando il proprio dritto sulla rete. Sinner vince il quinto game

10:08

Sinner-Etcheverry: 3-3

Etcheverry al servizio. Servizio vincente dell'argentino. E' lungo il pallonetto difensivo di Sinner. Smash vincente di Etcheverry che continua ad aprire il campo con delle battute violentissime. L'argentino sbaglia misura: palla in corridoio. Il rovescio di Sinner si ferma sulla rete.

10:04

Sinner-Etcheverry: 3-2

Rovescio vincente per Etcheverry. Altro punto per l'argentino. Sinner piazza un dritto vincente. Scambio prolungato che Sinner chiude con una palla corta imprendibile per l'avversario. E' lunga la risposta di Etcheverry che si perde a fondo campo. Sinner scende a rete e piazza il dritto vincente.

10:00

Sinner-Etcheverry: 2-2

Etcheverry al servizio. Ace per l'argentino. Finisce sulla rete il dritto di Sinner. Ancora un servizo vincente perrgeni Etcheverry. L'argentino vintce il quarto game.

9:55

Sinner-Etcheverry: 2-1

Finisce sul nastro il dritto di Sinner. Servizio vincente dell'italiano. Ancora un punto per Jannik Sinner. L'errore di Etcheverry regala un altro punto a Sinner. Sinner, servizio e dritto vincente.

9:52

Sinner-Etcheverry: 1-1

Servizio vincente dell'argentino. Altro punto per Etcheverry. Sinner perde lo scambio. Errore di misura dell'argentino. Va a segno il dritto incrociato di Etcheverry.

9:48

Sinner-Etcheverry: 1-0

Sinner al servizio. Ace di Sinner. E' lunga la risposta di Etcheverry. L'argentino perde un altro scambio tirando il dritto in corridoio. Servizio vicente di Sinner. L'italiano vince il primo game.

9:40

Shanghai, Sinner ed Etcheverry entrano in campo

Tutto pronto allo Stadium Court di Shanghai dove Jannik Sinner e Tomas Martin Etcheverry sono appena scesi in campo. I due tennisti stanno ultimando il riscaldamento, fra qualche istante si comincia. Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

9:25

Shanghai, Medvedev elimina Arnaldi, ora c’è Sinner

Il russo Daniil Medvedev ha battuto in tre set l’italiano Matteo Arnaldi con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 in 2 ore e 44 minuti. Fra qualche minuto allo Stadium Court avrà inizio la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Martin Etcheverry.

9:20

Shanghai, il prize money del torneo

Il Rolex Shanghai Masters mette in palio come montepremi oltre 8 milioni di euro. Il vincitore del torneo guadagnerà 986.007 euro e 1000 punti nella classifica mondiale Atp.

9:00

Sinner-Etcheverry, secondo incontro allo Stadium Court

Jannik Sinner e Tomas Martin Etcheverry scenderanno in campo fra qualche minuto: la loro partita è stata programmata come secondo incontro della giornata allo Stadium Court dopo la sfida tra Arnaldi e Medvedev che sono ora al terzo set.

8:40

Shanghai, il programma dello Stadium Court

A Shanghai continua a piovere. Gi unici incontri che si giocano dalla serata di ieri sono quelli programmati allo Stadium Court, unico campo al coperto: dopo la sfida Arnaldi-Medvedev, il programma di oggi prevede nell’ordine come secondo incontro Sinner-Etcheverry, Alcaraz-Wu come terza sfida e Paul-Tabilo come quarta partita.

8:20

Shanghai, si gioca solo allo Stadium Court

Anche oggi le condizioni meteo sono avverse: su Shanghai piove da ieri, quando sono stati sospesi gran parte degli incontri. In serata si è giocato soltanto allo Stadium Court, ovvero sull’unico campo al coperto. E anche oggi - fino a questo momento - si gioca soltanto allo Stadium Court.

8:00

Il profilo di Etcheverry

Tomas Martin Etcheverry è nato a La Plata il 18 luglio 1999. Finora ha disputato tre finali dei tornei del circuito Atp senza mai vincere. Il suo miglior risultato negli Slam sono stati i quarti di finale del Roland Garros di Parigi conquistati nel 2023.

7:45

Shanghai, il percorso di Etcheverry

L’argentino Tomas Martin Etcheverry, come Sinner, nel primo turno del Rolex Shanghai Masters ha sfruttato un bye mentre nel secondo turno ha eliminato in tre set l’olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-5.

7:30

Shanghai, il percorso di Sinner

Jannik Sinner nel primo turno del Rolex Shanghai Masters ha sfruttato un bye mentre nel secondo turno ha eliminato in due set il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-1, 6-4.

7:15

Il bilancio tra Sinner-Etcheverry

I due tennisti nel corso della loro carriera si sono affrontati soltanto in un’occasione agli Australian Open del 2023: ha vinto Jannik Sinner che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2.

Shanghai