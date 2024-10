Sinner storico: la vittoria contro Daniel a Shanghai gli dà un record unico

Jannik Sinner ha iniziato come meglio non avrebbe potuto la sua corsa nel Masters 1000 di Shanghai. Reduce dalla finale persa nell'Atp 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo ha sconfitto all'esordio Taro Daniel con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. Il campione azzurro non ha sofferto l'adattamento alle diverse condizioni di gioco riuscendo a rendersi protagonista di una prestazione davvero convincente che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo, dove Jannik potrebbe conquistare la certezza di chiudere l'anno al numero uno del mondo. Grazie a questo succeesso Sinner raggiunge inoltre un record incredibile.