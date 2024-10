Furia Medvedev davanti ad Arnaldi: insulto all'arbitro, tensione in campo

Momenti di tensione durante il match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev al Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver perso un punto a inizio secondo set, dopo aver già ceduto il primo parziale, il russo riceve un warning per "comportamento antisportivo". La decisione del giudice di sedia Manuel Messina non ferma la reazione di Medvedev, che non accenna a riprendere il gioco continuando nelle proteste che portano al penalty point.