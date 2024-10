Sinner agli ottavi del Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv

Sinner agli ottavi di finale, quando si gioca il match

L'incontro di Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 dovrebbe disputarsi martedì 8 ottobre, con orario ancora da definire anche a seconda delle condizioni meteorologiche, che hanno già provocato la cancellazione di tutti gli incontri outdoor di domenica.

Sinner agli ottavi di finale, dove vederla in tv

L'incontro di Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)