Sinner sorpreso dal punto di Etcheverry, Vagnozzi gli risponde così: "Ogni tanto..."

Un match non facile per Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai . Il primo parziale va infatti a Tomàs Martìn Etcheverry , bravo ad annullare due set point all'altoatesino nel game immediatamente prima del tiebreak, poi conquistato con il netto punteggio di 7-3. Anche nel secondo set, l'altoatesino incontra qualche difficoltà, strappando la battuta al suo avversario ma subendo l'immediato controbreak. Una prestazione, quella del classe '99 argentino, che sembra quasi spiazzare il numero uno del mondo .

La sorpresa di Sinner e la risposta di Vagnozzi

Dopo aver perso un punto nell'ottavo gioco del secondo set, avanti 4-3 e servizio, Sinner si mostra sorpreso dall'ottimo scambio di Etcheverry. La risposta arriva da coach Simone Vagnozzi, seduto nel suo angolo: "Ho capito Jannik, è numero 25 del mondo (è 37, ndr): ogni tanto la beccherà anche no?". Una replica che serve a spronare il suo giocatore in un momento di difficoltà e che porta gli effetti sperati. Sinner riprende in mano il game e va a conquistare il secondo set, allungando la sfida al terzo.