Sinner e l'allenamento con il n.1 juniores a Torino: chi è Budkov Kjaer

In attesa del sorteggio, in programma giovedì 7 novembre, e in attesa di conoscere i nomi dei tre avversari che comporranno il suo girone, Jannik Sinner è stato il primo giocatore a calcare i campi del Circolo della Stampa-Sporting di Torino per preparare l'esordio. Il numero uno al mondo è anche l'unico giocatore al momento ad essere arrivato nella città che ospiterà dal 10 al 17 novembre le Nitto Atp Finals sul veloce indoor dell'Inalpi Arena. Nella giornata di oggi, il campione azzurro è arrivato alle 11 al circolo e poi ha svolto un breve riscaldamento in palestra prima di scendere in campo alle 12 al fianco del suo team al completo: i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, prima di svolgere uno scarico in palestra nel pomeriggio, nonostante avesse precedentemente programmato un nuovo allenamento sul campo.