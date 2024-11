Sorteggio Finals, Sinner chi può pescare: Alcaraz e gli altri pericoli da evitare

Il forfait di Novak Djokovic ha delineato gli otto nomi dei partecipanti alle Atp Finals . Il sorteggio in programma giovedì 7 novembre deciderà la composizione dei due gironi, con una sola certezza: Jannik Sinner non potrà incontrare Alexander Zverev . Il tedesco, campione al Masters 1000 di Bercy , si era guadagnato già in settimana la seconda posizione del ranking e una posizione da testa di serie che gli permetterà di evitare il numero uno. Perché la prima minaccia per tutti i partecipanti è il giocatore di casa, da giugno scorso leader della classifica Atp. Chi però, viceversa, può spaventare Sinner a Torino?

Alcaraz la prima minaccia

Scalato in terza posizione nel ranking, Carlos Alcaraz è il vero nome da evitare al sorteggio. Sia Sinner che Zverev vogliono evitare il due volte campione Slam nel 2024, che alle Finals non è mai andato oltre la semifinale, ma nell'anno che volge alla conclusione si è diviso con Sinner il bottino dei grandi tornei, portando a casa anche un'argento alle Olimpiadi di Parigi.

Gli altri pericoli

Tolti Zverev e il già citato Zverev, il nome da evitare è quello di Daniil Medvedev. A Shanghai, nell'ultima uscita ufficiale, Sinner ha pareggiato per la prima volta il conto dei confronti con il russo, che ora vede i due giocatori con sette vittorie per parte. Gli ultimi risultati fanno pendere la bilancia verso il numero uno, ma Medvedev è sicuramente uno di quelli che Jannik preferirebbe non trovare all'inizio del suo percorso. A pochi mesi dalla finale degli US Open, Taylor Fritz potrebbe avere l'occasione di una rivincita con Sinner. Non dovrebbero rappresentare particolari insidie gli altri tre partecipanti: Andrey Rublev, Casper Ruud e Alex de Minaur possono dire la loro, in un torneo dove i pronostici sono apertissimi, ma la certezza è che faccia più paura Sinner a loro che l'opposto.