Sinner numero uno anche dopo gli Australian Open: adesso è ufficiale

Jannik Sinner si sta dimostrando sempre di più il dominatore assoluto del circuito in questa stagione. Il numero uno al mondo ha sconfitto con un netto 6-1 6-2 Casper Ruud per conquistare l'accesso all'ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2024. Per l'azzurro si tratta della seconda finale consecutiva raggiunta sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino dopo la sconfitta subita lo scorso anno per mano di Novak Djokovic. Stavolta a dividerlo dal titolo ci sarà Taylor Fritz, che in semifinale ha sconfitto il numero 2 del mondo Alexander Zverev. Un avversario che Sinner ha già battuto due volte quest'anno: nella finale degli US Open e nella seconda giornata del girone alle Finals. Vincere da imbattuto, per Jannik significherebbe non solo incassare oltre 4,6 milioni di euro ma anche aumentare il vantaggio in classifica sugli inseguitori.