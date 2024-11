Zverev-Fritz, diretta Atp Finals: segui la semifinale, tennis oggi LIVE

Iniziano le semifinali delle Nitto Atp Finals , e ad aprire il programma è la sfida tra Alexander Zverev e Taylor Fritz . Il tedesco ha chiuso in testa il suo girone, superando Ruud, Alcaraz e Rublev, mentre l'americano ha chiuso al secondo posto nel gruppo dominato da Jannik Sinner . La sfida tra Zverev e Fritz darà il nome del primo finalista , che dovrà poi attendere l'esito dell'altra semifinale tra Sinner e Ruud. Segui il match in diretta .

15:40

Zverev-Fritz: 4-2

Prova a rispondere Fritz, tenendo il servizio con solo un punto concesso, ma serve un break per tornare nel set.

15:36

Zverev-Fritz: 4-1

Servizio a zero di Zverev, decisamente in controllo di questa fase del match dopo un primo set complicato.

15:33

Break Zverev! Ora 3-1 su Fritz

Aggressivo il tedesco, che trova finalmente il break che lo porta avanti. Fritz annulla una palla break con un ace, ma non può nulla sulla seconda: reazione di Zverev, che ora deve confermare.

15:26

Zverev-Fritz: 2-1

Zverev rischia ma tiene la battuta e si porta nuovamente avanti.

15:22

Zverev-Fritz: 1-1

L'americano si riporta in parità con il suo turno di servizio. Lunga attesa per una video review chiamata da Zverev che ha portato a rigiocare uno dei punti.

15:15

Zverev-Fritz: 1-0

Risposta forte e aggressiva del tedesco, con un servizio a zero ad aprire il secondo set. Zverev ha lasciato il campo visibilmente nervoso dopo il primo set e ora sembra concentrato sulla rimonta.

15:12

+++ Fritz vince il primo set! +++

Solo un punto concesso al tedesco e sesto ace a chiudere: Fritz a sorpresa vince il primo set e si porta avanti. L'americano ha giocato dei turni di battuta incredibili, per poi trovare il break nel momento decisivo. Zverev, il grande favorito della vigilia, dovrà rimontare per tornare in partita.

15:10

Zverev-Fritz: 3-5

Servizio a zero anche per il tedesco, che però deve trovare un break per rientrare in questo set.

15:06

Zverev-Fritz: 2-5

Fritz in un momento fantastico: conferma il break con un durissimo servizio a zero!

15:03

Break Fritz! A sorpresa avanti su Zverev

Dopo un grande turno al servizio, Fritz trova anche il break! L'americano chiude un grande punto con un recupero incredibile e, approfittando di un errore di Zverev, si porta avanti sul 4-2.

14:59

Zverev-Fritz: 2-3

Ancora avanti l'americano, fa fatica a rispondere il tedesco in questa fase.

14:54

Zverev-Fritz: 2-2

Grande turno al servizio anche per il tedesco, non si riesce a rispondere in questa fase.

14:50

Zverev-Fritz: 1-2

Alza il livello l'americano: trova un ace e lascia a zero il rivale.

14:48

Zverev-Fritz: 1-1

Risponde forte Zverev, con un doppio ace durante il suo turno di battuta.

14:45

Zverev-Fritz: 0-1

Parte bene dalla battuta Fritz, si difende e va subito avanti.

14:42

Zverev-Fritz: si comincia!

Inizia la prima semifinale delle Atp Finals. Fritz al servizio, Zverev risponde.

14:34

Zverev e Fritz in campo

Applausi del pubblico del Campo Centrale di Torino mentre Zverev e Fritz fanno il loro ingresso in campo. Ora il riscaldamento e poi si comincia.

14:25

Sinner in semifinale: a che ora gioca

Jannik giocherà nella sessione serale contro Ruud. Leggi i dettagli

14:15

Zverev e Fritz in campo tra poco

Manca solo un quarto d'ora alla prima semifinale di queste Nitto Atp Finals, con Zverev e Fritz in campo. In serata l'altra semifinale, quella tra Sinner e Ruud.

14:05

Zverev in forma, Fritz prova la sorpresa

È in grande forma Zverev che, esattamente come Sinner, ha dominato il suo girone con tre vittorie e senza concedere nemmeno un set ai suoi avversari. Dall'altra parte Fritz, che è riuscito a spuntarla su Medvedev ed è passato come secondo nel girone dell'azzurro.

13:55

13:45

Zverev e Fritz, tutti i precedenti

Questa sarà la dodicesima sfida tra Zverev e Fritz, con l'americano in vantaggio per 6-5 negli scontri. L'ultima grande sfida tra i due è stata ai quarti di finale degli Us Open, con la vittoria in quattro set di Fritz.

13:30

Zverev e Fritz, semifinale Atp Finals: quando si gioca

La sfida tra Zverev e Fritz, prima semifinale delle Nitto Atp Finals, inizierà non prima delle 14:30, dopo la semifinale di doppio.

Torino - Campo Centrale