Sinner rompe il silenzio su Anna Kalinskaya dopo la crisi: "Non posso permettermi di..."

Da ormai diverse settimane circolano le voci di una rottura tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya . Prima i segnali social, poi l'indiscrezione secondo il quale l'altoatesino e la tennista russa si sarebbero incontrati a Miami , anche se non è chiaro se l'appuntamento sarebbe stato chiarificatore o di chiusura definitiva della relazione. Da diverso tempo, infatti, i due non erano stati visti insieme, né avevano parlato della loro situazione.

Sinner: le parole sulla relazione

In un'intervista pubblicata da "Esquire", realizzata lo scorso settembre, Sinner aveva rilasciato probabilmente le ultime dichiarazioni sulla relazione con Anna Kalinskaya: "Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Non è successo, ecco perché funziona". Un'espressione positiva del rapporto con la fidanzata, anche se al momento è ancora da chiarire la situazione tra i due.