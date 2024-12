Sinner a Dubai, è tutto pronto: l’entusiasmo di Ulises Badio e Vagnozzi all’aeroporto

Dopo essersi concesso qualche giorno di vacanza al termine di una stagione da record, è tempo di tornare al lavoro per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è in partenza per Dubai, dove a partire da oggi svolgerà la preparazione in vista del prossimo anno. Subito un impegno importante per il campione azzurro, che sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno agli Australian Open con la certezza di rimanere comunque in vetta al ranking mondiale anche al termine del primo Slam della stagione.