Australian Open, 12 italiani al via: Sinner da numero uno per difendere il titolo

Sono state pubblicate le entry list maschili e femminili dei prossimi Australian Open, il primo Slam della stagione che prenderà il via il 12 gennaio. Sono nove gli italiani direttamente ammessi nel main draw per quanto riguarda il singolare maschile e tre le azzurre nel tabellone femminile. A guidare le speranze azzurre sul cemento di Melbourne sarà il numero uno al mondo Jannik Sinner, che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale con Daniil Medvedev. Anche in caso di mancato bis, l'altoatesino sarà comunque certo di rimanere in vetta alla classifica mondiale dopo lo Slam australiano. Per Jannik sarà la sesta partecipazione al torneo. Fra i nomi dei partecipanti spicca anche quello di Nick Kyrgios, al ritorno in campo e in tabellone grazie al ranking protetto.