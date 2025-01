Sinner, quando parte per l'Australia? Date e programmazione

Jannik Sinner si prepara a volare in Australia, dove giocherà i primi incontri del suo 2025. L'esordio nel nuovo anno avverrà il 7 gennaio, anche se solo per un match d'esibizione. Il numero uno se la vedrà infatti con il padrone di casa Alexei Popyrin, mentre venerdì 10 sfiderà Stefanos Tsitsipas sempre in un incontro non ufficiale. Da domenica 12 al via invece il tabellone principale degli Australian Open, dove Sinner proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024.