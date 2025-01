Lindsey Vonn, carica speciale per Sinner: ma scappa una parolaccia in tv

Un messaggio per Sinner da brividi, da un’amica speciale. Cortina dista da San Candido , casa di Jannik, soltanto 37 km. Lindsey Vonn è lì: non sta andando benissimo, ma il suo ritorno in pista a 40 anni, a 5 dal suo ritiro, è già un'impresa. Nel SuperG è stata protagonista di una brutta caduta con una torsione del ginocchio ricostruito, ma per fortuna si è rialzata. Jannik invece è a Melbourne, più o meno 16 mila chilometri di distanza da casa, ma il messaggio raccolto da Eurosport dopo la discesa libera gli è arrivato diretto, ed è davvero speciale. “Ciao Jan, ti auguro tutto il meglio in Australia - dice Lindsey Vonn -. Ca**o, spacca tutto. Mi manchi”. Poi la statunitense rivela di aver giocato a tennis con il tennista italiano, un allenatore davvero speciale: "Ho giocato molto a tennis durante il mio ritiro. Ho già giocato con Jannik!“.

Sinner e Lindsey Vonn, il legame speciale

Tra Sinner e Lindsey Vonn c’è un legame speciale, si stimano tantissimo. Pochi giorni fa, parlando di sci, Jannik aveva rivelato che la statunitense era la sua preferita, mettendola davanti ad Alberto Tomba. L’incontro a New York nel 2021 durante gli Us Open è stato speciale. “Da piccolo andavo a sciare alle sette e mezza per tornare in tempo a vedere le sue gare: la ammiravo in tv con mio nonno". Lindsey Vonn invece, in un’intervista dopo la vittoria del primo Slam in Australia di Sinner l’anno scorso, aveva rivelato di essere rimasta a bocca aperta per la bravura di Jannik sugli sci: "Ho sempre pensato che fosse davvero speciale che lui fosse un ex sciatore ed è ovviamente per quello che siamo entrati in contatto. È un ragazzo piuttosto timido, ma è davvero umile e sempre super gentile. Penso che abbia grandi prospettive nello sport e penso che in una certa misura derivi anche dallo sci. Ne abbiamo parlato parecchie volte".

Sinner concentrato sugli ottavi con Rune

Adesso Sinner è concentratissimo sulla sfida con Rune agli ottavi di finale degli Australian Open. È consapevole che d’ora in poi deve alzare il livello se vuole arrivare fino in fondo e difendere il primo Slam vinto l’anno scorso. La sfida è in programma lunedì alle 4 di notte ora italiana. All’allenamento a Melbourne c’erano tanti tifosi ad incitarlo. A seguirlo, oltre al suo team, c’era anche il fratello Mark che gli sta accanto in questi Australian Open.