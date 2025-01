Sinner e Anna Kalinskaya stanno ancora insieme? La risposta di lei in conferenza

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno ancora insieme? Nessuno lo sa. Apparentemente sembra di no perché non si vedono insieme da tempo e anche i rapporti social sembrano molto freddi. Delle due, l'una: o si sono lasciati o hanno deciso di vivere il loro amore completamente lontano dal gossip. Poco dopo il trionfo di Sinner contro Zverev, Anna era in conferenza a Singapore dove parteciperà al torneo e ha risposto a una domanda ben precisa sul numero uno al mondo. Le è stato chiesto se dopo la vittoria di Sinner anche lei sentisse una pressione maggiore e Kalinskaya ha risposto così: "Assolutamente nessuna pressione, non cambia nulla per me". Secondo molti il fatto che lei non abbia smentito di essere ancora la fidanzata di Jannik sarebbe un indizio concreto sulla durata della relazione, secondo altri invece quella della campionessa sarebbe stata solo una risposta di facciata.