Anna Kalinskaya senza pace: dopo la bufera Sinner il gesto prima del ritiro

SINGAPORE - Non è un periodo fortunato per Anna Kalinskaya, dopo le insistenti voci di una crisi della sua relazione con il fidanzato Jannik Sinner. La 26enne tennista russa, impegnata del torneo Wta sul cemento di Singapore, si è dovuta ritirare per un problema fisico nella semifinale contro la statunitense Ann Li. Kalinskaya, dopo aver perso il primo set 7-6 (7-2 al tie-break) ed essersi ritrovata in svantaggio 1-0 nel secondo, ha dato forfait per un infortunio.