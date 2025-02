San Candido, la scultura per Sinner diventa famosa nel mondo: il motivo

Momenti di relax per Jannik Sinner, campione degli Australian Open per il secondo anno consecutivo e sempre più numero uno del tennis mondiale. Il 23enne azzurro ha deciso di non difendere il titolo dell'Atp 500 di Rotterdam vinto nella scorsa stagione (ecco quando tornerà in campo) e ha preferito concedersi qualche giorno nei luoghi in cui è cresciuto insieme a familiari e amici: è stato infatti fotografato da un fan sugli impianti di Plan de Corones, non lontano da San Candido. E proprio la sua città d'origine ha deciso di omaggiarlo in una maniera particolare che ha fatto il giro del mondo.