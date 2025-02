Sinner, da Djokovic a Pegula: quanti colpi bassi (qualcuno inaspettato) dopo l'accordo con la Wada

Il caso Sinner doping continua a far discutere. Le parole velenose di Djokovic da Doha fanno rumore , ma non sono le uniche. In Italia tutti fanno scudo per proteggeredopo la vergognosa squalifica: da, a, solo per citarne qualcuno. Sono tanti i tennisti che hanno espresso la propria solidarietà al numero uno al mondo. Nel circuito però c’è anche chi è andato all’attacco con commenti molto duri, più contro il farraginoso sistema antidoping, che contro Sinner per la verità. A parte Kyrgios , che ormai non fa più notizia, sono in tanti anche tra i top 10 ad aver commentato la notizia del patteggiamento trae lain modo non proprio carino, e forse questo Jannik da qualcuno non se lo aspettava. Il tennista italiano si è preso qualche giorno di riposo per metabolizzare tutto, e poi programmerà una preparazione ad hoc per il grande ritorno agli Internazionali d’Italia. Cercherà di lasciarsi alle spalle tutto, e non farsi più condizionare da questa vicenda, ma è difficile quando arrivano attacchi da diversi fronti, anche quelli considerati amici. Vediamo chi si è espresso in modo poco carino sulla vicenda.