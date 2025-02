Djokovic attacca Sinner dopo il caso doping: "Così non va, in tanti pensano che..."  

Djokovic critico sulla sentenza Sinner

Le parole del tennista serbo arrivano dopo quelle di Kyrgios (suo compagno di doppio agli Australian Open e da sempre molto critico nei confronti di Sinner) e di Zverev, che ha posto dubbi sull'entità della sentenza. "Ho parlato con diversi giocatori negli spogliatoi - ha ribadito Djokovic - non soltanto negli ultimi giorni ma anche nei mesi precedenti. La maggior parte di loro non è soddisfatta di come si è svolto l'intero processo e non ritengono sia giusto. Molti credono che ci siano stati dei favoritismi". Djokovic paragona la vicenda Sinner, con altre sentenze emesse in passato. "Abbiamo visto i casi di Simona Halep e Tara Moore, e altri giocatori forse meno conosciuti, che hanno avuto difficoltà per anni per risolvere i loro casi, o che sono stati sospesi a lungo. Penso che sia giunto davvero il momento di fare qualcosa e affrontare il sistema, perché è chiaro che così la struttura non funziona".