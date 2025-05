Federica Pellegrini e la bufera social su Sinner, la risposta è da applausi

Nonostante sia passato più di un mese dalle sue parole, non si ferma la polemica su Federica Pellegrini per le sue dichiarazioni sul caso doping legato a Sinner. "La sua vicenda è stata trattata diversamente dal 99% dei casi", le parole dell'ex campionessa di nuoto che hanno scatenato la rabbia dei tifosi del numero uno al mondo. E nonostante le critiche arrivate anche da Paolo Bertolucci ("Ha sbagliato, parla a sproposito"), Federica Pellegrini non ha mai ritirato o cambiato la sua opinione. Magari la spiegherà un giorno, intanto però la campionessa azzurra va avanti con la sua vita.