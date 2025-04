Bertolucci su Federica Pellegrini e il caso Sinner: "Parla a sproposito..."

Hanno fatto discutere le parole di Federica Pellegrini, attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale in rappresentanza degli atleti, sulla gestione del caso doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner. Queste le parole dell'ex nuotatrice sul numero uno al mondo: "Credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione tutto l’anno. Diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano" .