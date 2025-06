Ulises Badio e il bellissimo saluto social a Sinner: "Grazie per tutte le sfide"

ROMA - "Non c'è una ragione particolare. Ho deciso dopo Halle". Così Jannik Sinner, senza entrare troppo nei dettagli , ha risposto alle domande sulla separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio avvenuta alla vigilia di Wimbledon. Una scelta che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, ma anche colleghi come Novak Djokovic , mentre il giorno dopo la conferenza del numero uno del mondo è arrivato il saluto via social dello stesso Badio .

Ulises Badio, il saluto social a Sinner dopo la separazione

"Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik" ha scritto sul proprio profilo Instagram il fisioterapista argentino che era entrato a far parte dello staff dell'altoatesino insieme a Panichi nel settembre dello scorso anno. E parole di ringraziamento per Badio e per Panichi erano del resto arrivate anche da Sinner: "Abbiamo ottenuto in questo periodo dei risultati straordinari, grazie al mio team e sono fiero di quello che abbiamo fatto insieme".