Sinner conferenza diretta: Jannik spiega i motivi della rottura con Panichi e Badio. Le sue parole live

Jannik Sinner si prepara a Wimbledon . In attesa di vederlo sul campo martedì 1 luglio nel derby con Nardi, il tennista altoatesino ha fatto chiarezza in conferenza stampa sui cambiamenti in vista del Grande Slam inglese : come annunciato in questi giorni infatti il numero 1 al mondo si è separato dal suo nuovo preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio . Una decisione che a quanto pare sembra essere arrivata dopo l'eliminazione dal torneo tedesco di Halle al 2° turno. Un filo di vittorie vincenti, contro avversari fuori dalla top 20, che si è interrotta dopo ben 66 partite consecutive. Per questo ora l'azzurro cerca il riscatto proprio sull'erba del più antico evento nello sport del tennis. Segui tutte le sue dichiarazioni sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

18:10

Paolini commenta il cambio di staff di Sinner: “Per me è stato naturale…”

Tra le protagoniste del Media Day a Wimbledon non poteva mancare Jasmine Paolini, numero 4 del ranking WTA e finalista lo scorso anno. La tennista azzurra, reduce dalla semifinale a Bad Homburg, è consapevole che non sarà facile ripetere il cammino di dodici mesi fa, perciò fin da subito è apparsa realista quando si è trovata a rispondere alle domande dei giornalisti: "Provo sempre a mantenere basse le aspettative perché può succedere di tutto, specialmente sull'erba. Wimbledon è un torneo magnifico, ma per il momento sono concentrata esclusivamente sulla prima partita. L'obiettivo è giocare un buon match ed esprimere un buon livello di tennis". La sua avversaria di primo turno sarà la lettone Anastasia Sevastova è in programma lunedì 30 giugno sul Campo 2, il terzo per importanza...

LEGGI LE DICHIARAZIONI

18:00

Il paragone di Sinner con il papà chef per spiegare l'addio a Panichi e Badio: "A volte..."

Intervenuto in conferenza stampa a Wimbledon, il numero uno al mondo ha commentato la separazione dai due membri del suo staff...

LEGGI LA NEWS

17:50

Flavia Pennetta sul cambio staff di Sinner

L'ex tennista azzurra e ora voce tecnica di Sky Sport Tennis: "Il preparatore atletico è fondamentale. Prima, nella costruzione del tennista. Non alla vigilia di un torneo: perderlo ora non sposta molto le cose. Panichi è un grandissimo professionista, bella persona. Uomo molto sereno, positivo: con tanti interessi. Ha allenato anche me. Arriva dall'atletica leggera: la metodologia di chi viene da lì ti dà basi pazzesche. Sarebbe stato diverso se si fosse trattato di un allenatore, perché sarebbero entrate in gioco anche questioni psicologiche importanti. Jannik conosce il lavoro, i suoi tecnici lo aiuteranno. Forse sarà dispiaciuto per la fine della relazione, ma magari si sono lasciati benissimo e non c'è da preoccuparsi. Il vero trauma Sinner lo ha vissuto lo scorso anno con l'incubo Wada".

17:45

Sinner e lo staff a Wimbledon 2025

In conferenza stampa non c'è stata nessuna ufficializzazione sul team di Jannik a Wimbledon. Intanto, ciò che è certo è che nello Slam sarà affiancato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma non solo. Per i match sull'erba inglese, Jannik potrà contare anche sul prezioso aiuto dell'osteopata Andrea Cipolla (nello staff da inizio 2023). Cipolla è stato fondamentale per l'azzurro soprattutto nei momenti di switch della stagione, legati ai cambi di superficie dei vari tornei.

17:40

Novak Djokovic: "Sinner e la separazione con Panichi e Badio? Che sorpresa"

Anche il tennista serbo ha commentato la scelta di Jannik: "Io ho lavorato con Marco Panichi e Uli Badio, e penso che entrambi siano dei professionisti fenomenali, entrambi hanno contribuito tanto ai miei successi e del mio team. Non so quali siano le ragioni che hanno portato alla separazione con Jannik. È stata una sorpresa anche per me perché penso che il gioco di Jannik e il fisico di Jannik siano migliorati molto nell'ultimo anno/anno e mezzo. E loro sono stati una parte integrante del team. A essere onesto, quindi, ripeto, non so perché si siano separati. Ma i cambiamenti possono succedere. Non è solo necessariamente qualcosa legato a un aspetto professionale, magari può essere anche qualcosa di più privato. Ci possono essere tanti fattori che ti portano a decidere a voler lavorare o a non voler più lavorare con qualcuno".

17:35

Gucci e lo stile italiano

"Io sono italiano, Gucci è un marchio italiano e sono felice che ci sia questa connessione. Ho un ottimo rapporto con la famiglia, sono orgoglioso anno dopo anno di far parte di questo brand. Mi piace fare domande, conoscere cose diverse rispetto al tennis, anche se magari non sono sempre un tipo alla moda".

17:29

Il misto con Emma Navarro

"Una scelta inaspettata. Ci siamo conosciuti ieri per la prima volta, non ci eravamo mai parlati o scritti qualche messaggio prima d'ora. Il torneo vuole che giochiamo insieme, anche in base a certe combinazioni, dunque la scelta non è stata così casuale. Sono contento di giocare con lei e spero non si arrabbi visto che è molto più brava di me con le volée. Sono davvero contento di fare questa cosa, credo possa portare molto intrattenimento tra i tifosi. Sarà molto bello per i tifosi vedere qualcosa di differente dalle solite coppie. Sarà eccitante, i doppi sono di alto livello e non saranno sempre le stesse. Spero che prima della partita avremo modo di parlare ancora tra di noi".

17:27

Il duetto con Andrea Bocelli

"Nei tre mesi in cui non ho giocato ho pensato potessi fare un video con lui e ho avuto l'opportunità di conoscerlo. Far parte del video è stato qualcosa di speciale, lui è un artista straordinario e mi è piaciuto conoscere dinamiche diverse da quelle in cui sono di solito. Si tratta di una cosa molto bella che porterò ancora con me, sono onorato di aver fatto ciò. Sono molto felice".

17:24

"A Londra ho altro a cui pensare"

"Cerchi qualcosa di specifico per sostituire Panichi e Badio? L'ho già detto, al momento non cerco nulla. Qui a Londra ho ben altro a cui pensare"

17:20

Le differenze con l'erba e la terra rossa

"Innanzitutto il movimento, è quello che mi condiziona di più. Poi anche lo stile di gioco e delle partite, sull'erba di sicuro c'è bisogno di un po' più di improvvisazione"

17:17

I sostituti

"Il timing per l'addio non è il migliore, quello sì, ma abbiamo lavorato tanto prima e non credo mi porti qualche cosa dietro. Mi sento bene, mi sono allenato bene. Londra è speciale e voglio fare bene. Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo adatto.Ci sono tante opzioni, lo so però non è il momento adatto per pensare a questo. Io cerco persone che sono adatte a lavorare e a comunicare con il mio gruppo, che si integri alla perfezione. L'obiettivo è l'onestà e la fiducia nel lavoro che si fa come team perché passiamo tanto tempo insieme ogni giorno. Su questo mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme".

17:13

Dopo il ko ad Halle

"Mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare. Non penso al passato, quello che è successo è successo. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata ma il livello era alto, come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis".

17:10

Le ragioni

"Le ragioni della separazione? È stata presa ad Halle. Non ce n'è una specifica, non ci sono motivi eclatanti per cui è stata fatta questa scelta. Posso assicurarvi che non è successo nulla di che. La finale del Roland Garros per esempio è stato un risultato eccezionale di squadra ma nello sport succedono anche queste cose. Non c'è nulla di particolare che possa suscitare stupore. A volte bisogna prendere una strada differente"

17:08

"Sono qui per giocare a tennis"

"Cos'è successo con il mio team? Succede che ci si separi. Non credo che avrà e che abbia avuto un effetto su di me: stiamo lavorando nel miglior modo possibile. Sono qui per giocare un ottimo tennis e questo è il mio obiettivo principale perché sono qui. Abbiamo ottenuto in questo periodo dei risultati straordinari, grazie al mio team e sono fiero di quello che abbiamo fatto insieme. Certo poi sono curioso di sapere cosa succederà nelle prossime settimane in campo".

17:05

Retroscena Sinner, rivoluzione prima di Wimbledon: i possibili motivi dell'addio a Panichi e Badio

Interviste poco gradite e qualche divergenze. I due specialisti erano al suo fianco dallo scorso settembre...

LEGGI LA NEWS

17:00

Sinner, allenamento con lo staff 'dimezzato' a Wimbledon: l'azzurro in campo senza Panichi e Badio

Separatosi dal preparatore atletico e dal fisioterapista, Jannik ha lavorato sull'erba dello Slam londinese in vista del derby di primo turno contro Nardi

GUARDA LA GALLERY

Wimbledon (Regno Unito)